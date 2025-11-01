Итоги недели. Продажа зарубежных активов ЛУКОЙЛа, IPO GloraX и отчеты компаний

ЛУКОЙЛ продаст свои зарубежные активы

«ПАО "Лукойл" сообщает, что в связи с введением некоторыми государствами ограничительных мер в отношении компании и ее дочерних компаний компания объявляет о намерении продать свои международные активы. Начато рассмотрение заявок от потенциальных покупателей», — сообщили в компании.

Позже ЛУКОЙЛ объявил, что получил от Gunvor Group предложения о приобретении LUKOIL International — 100% дочернего общества ЛУКОЙЛа.

GloraX привлек в ходе IPO 2,1 млрд рублей

«Размер IPO составил 2,1 млрд руб. Размещение стало первым IPO на Московской бирже в 2025 г. Цена одной акции в рамках размещения составила 64 руб., что соответствует рыночной капитализации компании около 18,1 млрд рублей с учетом дополнительной эмиссии акций», — говорится в сообщении компании.

Отчеты компаний

На этой неделе отчеты представили следующие компании: ИКС 5, Сбербанк, Henderson, Яндекс, Газпром, Татнефть, Займер, «Мать и дитя», Фикс Прайс, Аэрофлот, Интер РАО, ЭЛ5-Энерго, Норникель, РусГидро, Юнипро, Делимобиль, Лента, ДОМ.РФ.

Дивидендные новости

На этой неделе дивиденды анонсировали следующие компании: СмартТехГрупп, ЦИАН, Займер, Мордовэнергосбыт, Европлан, Ренессанс Страхование.

США вывели из-под санкций немецкие активы Роснефти

США подтвердили «полное отделение» немецких активов Роснефти от российской материнской компании, сообщил министр экономики Германии Катерина Райхе. Вашингтон предоставил письменные гарантии того, что немецкие активы Роснефти не подпадают под новые санкции США, потому что не находятся под контролем России.

Индия возобновила закупки российской нефти, несмотря на давление США

Indian Oil Corp. (IOC) — крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии — заключил сделку на поставку пяти партий российской нефти в декабре у компаний, не попавших под ограничения. По данным СМИ, объем закупки составил порядка 3,5 млн баррелей. Речь идет о нефти премиальной марки ESPO (ВСТО).

ЦБ опубликовал основные направления денежно-кредитной политики на 2026–2028

Банк России опубликовал основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026–2028 гг. В стратегическом документе регулятор разъясняет цели и принципы реализации ДКП, а также представляет базовый и альтернативные сценарии развития экономики на ближайшие три года. Подробности читайте здесь.

Кабмин перенес сроки уплаты акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду

«Эта мера позволит металлургическим предприятиям высвободить оборотные средства, что в свою очередь дополнительно поддержит их деятельность и инвестиционную активность», — говорится в постановлении.

Инфляция в России перешла к замедлению

В России с 21 по 27 октября рост потребительских цен замедлился до 0,16% с 0,22% в предыдущий недельный период. Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 27 октября уменьшилась до 8,09% с отметки 8,19%, зафиксированной неделей ранее. С начала года к 27 октября потребительские цены выросли на 5,11%, с начала месяца — на 0,79%.

Госкомпании смогут инвестировать свободные средства в ценные бумаги

«Реализация Постановления повысит вовлеченность госкомпаний и госкорпораций к инвестированию на российском фондовом рынке. Предельный объем временно свободных средств для инвестирования в акции и облигации российских эмитентов определяется высшим органом управления госкомпании», — отметил Минфин.

Позже министерство пояснило, что инвестирование временно свободных средств госкомпаний в ценные бумаги российских эмитентов не имеет отношения к ПАО с госучастием.

М.Видео планирует завершить процесс допэмиссии до конца года

Члены совета директоров М.Видео на заседании утвердили проспект эмиссии по открытой подписке, завершить ключевые этапы размещения планируется до конца 2025 г. Максимальный объем размещения составит 1,5 млрд обыкновенных акций. Фактический размер выпуска будет определен рынком в зависимости от цены и спроса.

Мосбиржа начала расчет индекса эфириума

27 октября Московская биржа начала расчет и публикацию индекса эфириума, он отражает динамику соответствующей цифровой валюты. Показатель рассчитывается как средневзвешенное значение цен с учетом весовых коэффициентов отобранных торговых площадок.

Софтлайн продлил обратный выкуп акций еще на 12 месяцев

Совет директоров 22 октября 2024 г. одобрил байбэк с объемом выкупа до 5% от общего числа акций, составляющего уставный капитал ПАО «Софтлайн». За прошедший год было выкуплено 15,5 млн акций. «По истечении данного срока принято решение продлить обратный выкуп еще на 12 месяцев при сохранении общего количества акций, доступных к обратному выкупу. Таким образом, к выкупу в течение следующих 12 месяцев будут доступны около 4,5 млн акций ПАО "Софтлайн"», — говорится в сообщении.

Цены на золото упали ниже $4000 за унцию

В понедельник, 27 октября, цены на золото упали ниже $4 тыс. за унцию, поскольку признаки смягчения торговой напряженности между США и Китаем несколько снизили привлекательность этого драгметалла как безопасного актива.

Мосбиржа добавит более 1200 новых выпусков облигаций на рынок 14 ноября

«Общее количество выпусков облигаций, доступных в вечерний период, достигнет 2780, в том числе все ОФЗ и корпоративные бумаги, торгуемые в рамках основной торговой сессии, за исключением бумаг торгуемых в режиме Д и облигаций с расчетами китайском юане», — сообщает торговая площадка.

Набиуллина: цикл снижения ключевой ставки захватит весь 2026 год

«С июня мы вошли в цикл снижения ключевой ставки, за четыре месяца мы ее снизили на 4,5 п.п., по нашему прогнозу цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год», — заявила глава ЦБ.

Цивилев — о поставках в Индию и импортозамещении оборудования на энергопроектах РФ

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев рассказал о поставках энергоресурсов в Индию и импортозамещении оборудования для СПГ-проектов. В частности, он сообщил, что Россия до конца 2025 г. полностью импортозаместит 26 видов критически важного оборудования для проектов по сжижению природного газа.

Минфин: сделка по продаже ЮГК может быть завершена в I полугодии 2026

«Я покупателя сейчас не хотел бы называть, но, действительно, у нас сейчас достаточно продвинутая стадия переговоров. В принципе, я думаю, что сделка будет носить двухэтапный характер, сейчас один из вариантов обсуждается. Думаю, полное окончание будет в первом полугодии следующего года», — сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

ФРС снизила ключевую ставку

Регулятор снизил ключевую ставку (Fed Funds Rate) на 0,25 п.п. — до 3,75–4%, как и предполагал консенсус–прогноз аналитиков. Решение было принято 10 голосующими членами ФРС из 12. Регулятор отметил сохранение повышенной неопределенности относительно экономического прогноза.

ЦБ: идея субсидировать выход компаний на IPO и SPO поддержана правительством

Предложения ЦБ РФ субсидировать выход компаний на рынок акционерного капитала в целом поддержаны правительством, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Предложение поддерживают Минфин и Минэкономразвития, однако, по ее словам, инициатива все еще обсуждается на уровне отдельных министерств и ведомств.

Газпром увеличил инвестпрограмму-2025 до 1,615 трлн рублей

Совет директоров Газпрома одобрил увеличение инвестиционной программы по финансированию на 2025 г. на 91,7 млрд руб., до 1,615 трлн руб. Ранее эта цифра была на уровне 1,524 трлн руб. Также компания анонсировала инвестропрограмму на 2026 г. в объеме 1,1 трлн руб.

Минпромторг перенес срок изменения правил утильсбора на 1 декабря

«С учетом интересов тех граждан, которые могли заказать и оплатить автомобили с мощностью двигателя свыше 160 л.с. уже после публикации проекта нормативно-правового акта с новыми параметрами или столкнуться с непрогнозируемыми задержками в доставке транспортных средств, принято решение о переносе предполагаемого вступления постановления в силу на один месяц — с 1 декабря 2025 г. (вместо 1 ноября 2025 г.)», — сообщили в министерстве.

Глава ЦБ — о ключевой ставке, борьбе с ростом цен и цифровом рубле

Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила в Совете Федерации. В частности, она затронула вопрос повышения цен. «В среднем доходы растут, но много нуждающихся людей, которые вынуждены отказывать себе в самом необходимом, и высокий рост цен бьет по ним прежде всего. Нужно решать эту проблему, чтобы она не стала хронической, невзирая на все препятствия, ограничения и новые вызовы», — сказала она.

Минфин надеется, что бюджетной политикой создал условия для снижения ставки ЦБ

Министерство финансов надеется, что бюджетная политика создала условия для снижения ключевой ставки ЦБ в 2026 г., сказал Антон Силуанов. «Будем уточнять при необходимости. Надеемся, что мы бюджетными мерами все-таки пространство [для снижения ключевой ставки] создали», — заявил глава Минфина.

Минфин разместил ОФЗ на 206 млрд рублей

Минфин в среду, 29 октября, провел два аукциона по размещению облигаций федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД), а также дополнительное размещение на общую сумму 206 млрд руб.

Китай приостанавливает экспортные ограничения на редкоземельные металлы

Решение Пекина было объявлено вскоре после переговоров между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. По словам Трампа, в результате встречи удалось урегулировать вопрос поставок редкоземельных металлов из Китая.

Мосбиржа переводит бумаги Ozon в первый уровень листинга

Московская биржа приняла решение с 1 ноября перевести акции МКПАО «Озон» в первый уровень листинга, следует из сообщения торговой площадки. Ранее расписки Ozon торговались в третьем эшелоне.

АЛРОСА может начать добычу золота на алмазных месторождениях в Мирном

АЛРОСА изучает возможность извлечения попутного золота при добыче алмазов на месторождениях Мирнинско-Нюрбинского горно-обогатительного комбината. Поясняется, что Вилюйская геологоразведочная экспедиция получила от Росгеоэкспертизы положительное заключение на проведение таких работ в Мирном.

В России запретят оформлять две льготные ипотеки на семью

В России с 1 февраля 2026 г. запретят оформлять две льготные ипотеки на одну семью. Так, согласно изменениям в программе семейной ипотеки, теперь супруги должны быть обязательными созаемщиками по кредиту. Исключением будет случай, когда муж или жена не является гражданином РФ.

Минпромторг: в России нет риска банкротства металлургических компаний

По словам Антона Алиханова, Минпромторг провел работу с банками, Минфином и ФНС по наиболее проблемным предприятиям, большинство из которых накопили высокую долговую нагрузку. В результате были реструктуризированы заемные средства, а также составлен план мероприятий, который позволит компаниям сохранить численность сотрудников и объемы производства.

