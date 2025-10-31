Лента отчиталась за III квартал и 9 месяцев 2025

Лента опубликовала операционные и финансовые результаты за III квартал 2025 г.
Ключевые показатели за III квартал:
Выручка выросла на 26,8% год к году (г/г), до 267,5 млрд руб.
Розничные продажи составили 264,8 млрд руб., увеличившись на 26,5% г/г.
Сопоставимые продажи (LFL) выросли на 10,4% на фоне роста LFL-среднего чека на 11,1%.
Общая торговая площадь увеличилась на 21,0% г/г и составила 2 879 тыс. кв. м на фоне открытий преимущественно в формате магазинов у дома, а также приобретения сетей «Улыбка Радуги» и «Молния».
Онлайн-продажи выросли на 26,7% г/г, до 16,9 млрд руб., при этом рост собственных сервисов составил 66,3%.
Группа открыла (с учетом закрытий) 301 магазин у дома, 9 супермаркетов, 1 гипермаркет и 110 магазинов дрогери.
Валовая прибыль выросла на 32,6% г/г и составила 61,3 млрд руб. Валовая рентабельность увеличилась на 101 б.п., до 22,9%.
Показатель EBITDA составил 19,6 млрд руб., увеличившись на 15,5%. Рентабельность EBITDA снизилась на 72 б.п. и составила 7,3%.
Ключевые показатели за 9 месяцев:
Выручка увеличилась на 25,1% г/г, до 781,4 млрд руб.
Розничные продажи составили 773,8 млрд руб., увеличившись на 25,0% г/г.
Сопоставимые продажи (LFL) увеличились на 11,6% в результате роста LFL-среднего чека на 10,2% и LFL-трафика на 1,3%.
Онлайн-продажи увеличились на 15,4% г/г, до 52,9 млрд руб., при этом выручка собственных сервисов увеличилась на 56,4%.
Группа открыла (с учетом закрытий и приобретения сети «Молния») 807 магазинов у дома, 5 гипермаркетов, 42 супермаркета и 245 магазинов дрогери.
Валовая прибыль увеличилась на 31,0% г/г и составила 177,6 млрд руб. Валовая рентабельность увеличилась на 102 б.п., до 22,7%.
Показатель EBITDA составил 58,1 млрд руб., увеличившись на 24,5%. Рентабельность EBITDA незначительно снизилась на 4 б.п. и составила 7,4%.
Соотношение чистого долга к EBITDA (за последние 12 месяцев) составило 0,9x на 30 сентября 2025 г., не изменившись по сравнению с 0,9x на конец 2024 г.
«Бизнес сохраняет целевую рентабельность в условиях сложной ситуации на рынке труда: в отчётном периоде рентабельность по EBITDA составила 7,3%, а рентабельность чистой прибыли — 3,1%. При этом соотношение чистого долга к EBITDA осталось на комфортном уровне 0,9x, что подтверждает финансовую устойчивость компании. Гипермаркеты сохраняют положительную динамику: LFL-продажи в третьем квартале выросли на 10,5% год к году благодаря росту трафика и среднего чека, а индекс удовлетворённости покупателей достиг рекордных значений», — отметил генеральный директор Владимир Сорокин.
