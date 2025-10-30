Выручка Норникеля по РСБУ выросла на 2% за 9 месяцев

Выручка Норникеля за девять месяцев текущего года по РСБУ составила 660 млрд руб., это на 2% больше, чем годом ранее, пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение компании.

Как пояснил представитель Норникеля, увеличение выручки преимущественно связано с динамикой цен на реализуемые виды металлопродукции. Себестоимость за январь – сентябрь, пишет издание, достигла 434 млрд руб., увеличившись на 7%, в первую очередь в связи с инфляционным ростом расходов.

Чистая прибыль составила 23 млрд руб., сократившись на 39% преимущественно в связи с ростом процентных расходов. Они увеличились на 34%, до 138 млрд руб., на фоне повышения ставки по рублевым заимствованиям.

