ПрофитОткрыть счет
Читать 1 мин
А
Ангелина Степанова
Российский рынок

Мосбиржа начала расчет индекса эфириума

27 октября Московская биржа начала расчет и публикацию индекса эфириума, он отражает динамику соответствующей цифровой валюты, говорится в сообщении торговой площадки.

Индекс рассчитывается как средневзвешенное значение цен с учетом весовых коэффициентов отобранных торговых площадок.

«Весовые коэффициенты криптобирж рассчитываются на основе торговых объемов отслеживаемых инструментов и ежеквартально пересматриваются», — уточняет Мосбиржа.

В перспективе индикатор может быть использован в качестве базового актива для финансовых инструментов, подчеркивает торговая площадка.

«С сегодняшнего дня расчет индекса Мосбиржи Биткоина также производится на основании спотовых цен, а не производных инструментов как ранее», — отмечается в сообщении.

БКС Мир инвестиций

Выгодный старт в БКС: Кешбэк и акции в подарок новым клиентам

Инвестировать
НовостиРоссийский рынокМосковская биржа