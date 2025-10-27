Мосбиржа начала расчет индекса эфириума

27 октября Московская биржа начала расчет и публикацию индекса эфириума, он отражает динамику соответствующей цифровой валюты, говорится в сообщении торговой площадки.
Индекс рассчитывается как средневзвешенное значение цен с учетом весовых коэффициентов отобранных торговых площадок.
«Весовые коэффициенты криптобирж рассчитываются на основе торговых объемов отслеживаемых инструментов и ежеквартально пересматриваются», — уточняет Мосбиржа.
В перспективе индикатор может быть использован в качестве базового актива для финансовых инструментов, подчеркивает торговая площадка.
«С сегодняшнего дня расчет индекса Мосбиржи Биткоина также производится на основании спотовых цен, а не производных инструментов как ранее», — отмечается в сообщении.
БКС Мир инвестиций