АЛРОСА может начать добычу золота на алмазных месторождениях в Мирном

АЛРОСА изучает возможность извлечения попутного золота при добычи алмазов на месторождениях Мирнинско-Нюрбинского горно-обогатительного комбината, сообщается на сайте компании.
Поясняется, что Вилюйская геологоразведочная экспедиция получила от Росгеоэкспертизы положительное заключение на проведение таких работ в Мирном.
«Ранее были утверждены запасы драгоценного металла на россыпных месторождениях Горное и Ирелях в объеме 433 кг. В настоящее время попутная добыча золота применяется одновременно с промывкой алмазоносных песков на сортировочных установках в Мирнинском районе», — говорится в сообщении.
Сейчас экспертам предстоит определить, насколько «дополнительное извлечение золота из продуктов обогащения, поступающих на фабрику для добычи алмазов», оправдано экономически.
БКС Мир инвестиций