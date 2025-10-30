Мордовэнергосбыт объявила дивиденды за 9 месяцев 2025

0,104087 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Мордовской энергосбытовой компании (Мордовэнергосбыт) в качестве дивидендов за 9 месяцев 2025 г.
Источником выплаты дивидендов является нераспределенная прибыль прошлых лет в размере 140 млн руб., отмечается в сообщении компании.
Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 14 декабря 2025 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 11 декабря.
Окончательно решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров, которое состоится 2 декабря 2025 г.
Текущая дивидендная доходность акций Мордовэнергосбыта — около 11,7%.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.
БКС Мир инвестиций
Инвестируйте с бонусом — вернем до 1 000 000 ₽Инвестировать