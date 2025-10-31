Делимобиль объявляет операционные результаты за 9 месяцев 2025. Замедление роста

Делимобиль опубликовал операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2025 г.

Ключевые показатели за 9 месяцев:

- Размер каршерингового автопарка на конец периода — 28 944 штук (-5% год к году (г/г)). - Количество проданных машин — 1742 штуки (+201% г/г). - Количество проданных минут составило 1 350 млн минут (-6% г/г). - Количество активных пользователей в месяц — 601 тыс. пользователей (0% г/г). - Общее количество зарегистрированных пользователей на конец периода — 12,6 млн пользователей (+17% г/г).

Ключевые показатели за III квартал:

- Размер каршерингового автопарка на конец периода — 28 944 штук (-5% год к году (г/г)). - Количество проданных машин — 913 штуки (+386% г/г). - Количество проданных минут составило 499 млн минут (-5% г/г). - Количество активных пользователей в месяц — 648 тыс. пользователей (-3% г/г). - Общее количество зарегистрированных пользователей на конец периода — 12,6 млн пользователей (+17% г/г).

Взгляд БКС. Снижение проданных минут в III квартале 2025 г. составило 5% г/г, количество машин снизилось на 5%, до около 29 тысяч штук, из-за продаж части автопарка. Из хорошего — компания отчиталась о росте выручки на 10% г/г, что указывает на способность компании поднимать среднюю выручку за минуту. В целом рост Делимобиля существенно замедлился в 2025 г. Компания связывает это с проблемами в геолокации и со снижением парка. Наш взгляд на компанию не поменялся — смотрим пока на нее осторожно.

Рост количества зарегистрированных пользователей на ~20% г/г подтверждает устойчивый рост спроса на каршеринговый сервис. Однако в условиях ограничений в работе геолокационных сервисов и мобильного интернета пользователи не могут полностью удовлетворить спрос на поездки. Компания работает над новыми решениями, которые максимально обеспечат бесперебойную работу сервиса.

Количество активных пользователей в месяц (MAU) по итогам 9 месяцев 2025 г. составило 601 тыс. (9 мес. 2024: 599 тыс.). Для сохранения базы лояльных клиентов в этом году при отсутствии роста объема автопарка компания гибко управляет распределением машин между локациями, направляя их в зоны с наибольшим спросом.

На конец 9 месяцев 2025 г. объем каршерингового флота сократился на 5% по сравнению с показателем на конец 9 месяцев 2024 г. и составил 28 944 машины. В 2025 г. менеджмент принял решение не наращивать флот за счет лизинговых контрактов. Новые машины привлекаются в парк за счет партнерской программы, что в том числе позволило уже осуществить план по выходу в 3 новых региона. При этом активно растет направление продажи автомобилей — по итогам 9 месяцев 2025 г. было продано 1 742 машины, рост г/г составил 201%.

Количество проданных минут за 9 месяцев 2025 г. составило 1 350 млн минут (за 9 месяцев 2024 г. — 1 431 млн минут). В III квартале пользователи нарастили активность использования сервиса. Наблюдался рост средней продолжительности поездки.

При снижении объема автопарка, а также внешних факторов, влияющих на работу сервиса, компания смогла показать двухзначные темпы роста — каршеринговая и прочая выручка выросла на ~10% за 9 месяцев 2025 г. по сравнению с 9 месяцами 2024 г. Менеджмент сфокусирован на эффективной работе с динамическим ценообразованием и более рациональном распределением флота по локациям присутствия. После завершения эксплуатации в сервисе машины успешно реализуются на рынке, а также монетизируются благодаря реализации рекламных контрактов.

БКС Мир инвестиций