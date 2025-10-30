Газпром запланировал инвестпрограмму в 1,1 трлн рублей на 2026

Правление ПАО «Газпром» предлагает определить размер инвестиционной программы по головной компании на 2026 г. в размере 1,1 трлн руб., пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение холдинга.

Среди приоритетных проектов — дальнейшее развитие центров газодобычи на востоке РФ и полуострове Ямал, газификация регионов, расширение мощностей магистрального газопровода «Сила Сибири», газоперерабатывающего комплекса Газпрома. Также средства направят на развитие системы магистральных газопроводов «Восточная система газоснабжения» и проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа.

Параметры финансового плана и инвестпрограммы будут направлены на утверждение совета директоров компании. Одобренный финансовый план обеспечит покрытие обязательств Газпрома без дефицита, в полном объеме.

Инвестпрограмма концерна на 2025 г. первоначально была определена в 1,524 трлн руб., а в ходе пересмотра увеличена до 1,615 трлн руб., уточняет издание.

БКС Мир инвестиций