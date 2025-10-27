ИКС 5 отчитался за III квартал — на уровне ожиданий

Корпоративный центр ИКС 5 опубликовал финансовые результаты за III квартал 2025 г. по МСФО.

Ключевые показатели в сравнении год к году:

• Выручка выросла на 18,5% и составила 1,16 трлн руб. Чистая розничная выручка увеличилась на 17,8%, до 1,15 трлн руб., на фоне роста торговых площадей на 9,2% и роста LFL-продаж на 10,6%, в то время как продажи цифровых бизнесов X5 выросли на 43,6%.

• Валовая прибыль увеличилась на 15%, до 274,9 млрд руб.

• Валовая рентабельность снизилась на 74 б.п., до 23,7%, в основном за счет роста товарных потерь на фоне развития категории готовой еды, роста логистических расходов и снижения коммерческой рентабельности на фоне роста доли сети «Чижик» в выручке.

• Показатель EBITDA составил 71,7 млрд руб. (+0,6%).

• Скорректированный показатель EBITDA вырос на 1,6%, до 74,2 млрд руб.

• Операционная прибыль просела на 6,2% и составила 45,1 млрд руб.

• Чистая прибыль снизилась на 19,9%, до 28,3 млрд руб.

• Коэффициент чистый долг / EBITDA составил 1,04x по состоянию на 30 сентября 2025 г.

Взгляд БКС. Оцениваем результаты нейтрально, сохраняем «Позитивный» взгляд на акции ИКС 5. В целом результаты по ключевым метрикам вышли на уровне ожиданий, а низкий чистый долг позволит компании заплатить промежуточные дивиденды за 2025 г. до конца года с высокой дивидендной доходностью. Наш прогноз — 300 руб. на акцию.

БКС Мир инвестиций