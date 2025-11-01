Минпромторг: в России нет риска банкротства металлургических компаний

В России сейчас нет риска банкротства металлургических компаний, сообщил ТАСС глава Минпромторга Антон Алиханов.

«Риска банкротства металлургических предприятий мы в настоящий момент не видим», — заявил он.

По его словам, Минпромторг провел работу с банками, Минфином и ФНС по наиболее проблемным предприятиям, большинство из которых накопили высокую долговую нагрузку. В результате были реструктуризированы заемные средства, а также составлен план мероприятий, который позволит компаниям сохранить численность сотрудников и объемы производства.

Кроме того, Алиханов сообщил, что Минфин и Минпромторг рассматривают возможность внесения изменений в правила уплаты акциза на жидкую сталь.

«Конкретно с Минфином мы рассматриваем возможность корректировки правил уплаты акциза на жидкую сталь в части расширения возможности применения электрометаллургическими предприятиями при выплавке стали горячебрикетированного железа, а не только лома черных металлов, а также освобождения от уплаты акциза для новых капиталоемких проектов с объемом инвестиций не менее 50 млрд руб.», — пояснил министр.

Ранее кабмин перенес сроки уплаты акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду. Теперь их нужно заплатить до 1 декабря 2025 г.

