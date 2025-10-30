Кабмин перенес сроки уплаты акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду

Правительство РФ утвердило отсрочку уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду и акциза на жидкую сталь до 1 декабря 2025 г., пишет Интерфакс со ссылкой на соответствующее постановление.

Поясняется, что речь идет о налогах, срок уплаты которых наступает с сентября по ноябрь текущего года.

«Эта мера позволит металлургическим предприятиям высвободить оборотные средства, что в свою очередь дополнительно поддержит их деятельность и инвестиционную активность», — говорится в тексте.

В середине октября Минфин сообщал о том, что разработал проект постановления об отсрочке по уплате акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду. Необходимость такой поддержки, отмечалось в сообщении, была «выявлена при проведении анализа финансового состояния предприятий и сложившейся правоприменительной практики».

