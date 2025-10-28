ПрофитОткрыть счет
Российский рынок

Операционные результаты Henderson за 9 месяцев 2025


Ритейлер мужской одежды Henderson опубликовал ключевые операционные результаты за 9 месяцев 2025 г.

Выручка HENDERSON выросла на 18,7% год к году (г/г) и составила 16,5 млрд руб.

Онлайн-продажи

Онлайн-выручка за 9 месяцев 2025 г. выросла на 38,2% г/г, до 3,8 млрд руб.

Общая доля онлайн-продаж от выручки за 9 месяцев 2025 г. составила 23,3%.

Офлайн-продажи

Рост выручки розничных салонов составил 13,8% г/г — 12,5 млрд руб.

Динамика роста LFL-продаж в сопоставимых салонах за 9 месяцев 2025 г. составила +5,7% г/г.

