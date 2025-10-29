Письмо Минфина о вложении свободных средств не касается компаний с госучастием

Инвестирование временно свободных средств госкомпаний в ценные бумаги российских эмитентов не имеет отношения к ПАО с госучастием, пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение Минфина.

Накануне министерство сообщило, что государственные компании с сентября 2025 г. могут приобретать акции и облигации российских эмитентов на свободные средства.

Помимо госкорпораций, письмо адресовано госкомпаниям в понимании российского законодательства, а такой статус сейчас имеет только Автодор. Документ не относится к акционерным обществам, в которых у государства как у акционера есть та или иная доля.

