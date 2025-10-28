Госкомпании смогут инвестировать свободные средства в ценные бумаги

Госкомпании с сентября 2025 г. могут приобретать акции и облигации российских эмитентов на свободные средства, говорится в сообщении Минфина.

Соответствующее постановление правительства было принято 5 сентября. В связи с этим Минфин опубликовал письмо с разъяснениями для государственных компаний.

Ведомство напомнило, что Владимир Путин поручил к 2030 г. увеличить капитализацию фондового рынка России до 66% от ВВП.

«Реализация Постановления повысит вовлеченность госкомпаний и госкорпораций к инвестированию на российском фондовом рынке. Предельный объем временно свободных средств для инвестирования в акции и облигации российских эмитентов определяется высшим органом управления госкомпании», — отмечает министерство.

Среди активов, в которые государственные компании могут инвестировать такие средства: облигации российских эмитентов, в том числе биржевые облигации, ипотечные ценные бумаги, акции российских компаний и другие, уточняет Минфин.

