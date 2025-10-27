ЦБ опубликовал основные направления денежно-кредитной политики на 2026–2028

Банк России опубликовал основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2026–2028 гг. В стратегическом документе регулятор разъясняет цели и принципы реализации ДКП, а также представляет базовый и альтернативные сценарии развития экономики на ближайшие три года.

Параметры мировой и российской экономики могут меняться крайне быстро, отмечает регулятор. Чтобы принимать взвешенные решения по ДКП и быть готовым к любому развитию событий, Банк России разрабатывает несколько сценариев, отличающихся друг от друга предпосылками в части внешних и внутренних условий.

Базовый сценарий

Подразумевает инфляцию на уровне 6,5–7% по итогам 2025 г., 4–5% в 2026 г., 4% — в 2027–2028 гг. Ключевая ставка в среднем за год при этом прогнозируется в 19,2% в текущем году, 13–15% — в 2026 г., 7,5–8,5% — в последующие два года.

Базовый сценарий построен на наиболее вероятных, с точки зрения Банка России, предпосылках развития экономической ситуации в мире и в РФ, отмечается в документе.

Внутренние условия:

Трансформация российской экономики, которая будет ориентироваться преимущественно на внутренний спрос.

Замедление роста ВВП в 2025–2026 гг., при этом доля инвестиций в ВВП сохранится на высоком уровне. После — подъем экономики сбалансированными темпами.

Нормализация бюджетной политики с возвратом к формированию расходов в соответствии с долгосрочными параметрами бюджетного правила с 2026 г. будет иметь дезинфляционное влияние на прогнозном горизонте.

Повышение ставки НДС в 2026 г., налоговые и тарифные изменения разово увеличат инфляцию, а также могут негативно отразиться на инфляционных ожиданиях. В среднесрочной перспективе влияние этих факторов будет дезинфляционным.

Устойчивая инфляция достигнет 4% во II полугодии 2026 г., в 2027 г. и далее показатель будет находиться на цели.

Внешние условия:

Мировые внешнеторговые противоречия будут сдерживать рост выпуска в мировой экономике и объемы международной торговли. В 2025–2028 гг. мировая экономика будет в среднем расти темпами ниже тех, что наблюдались в 2000–2019 гг.

Мировые цены на нефть на прогнозном горизонте будут ниже уровней предыдущих лет.

Важным фактором останется внешнеторговая политика США: повышенные в 2025 г. импортные пошлины, по прогнозам, будут постепенно снижаться на среднесрочном горизонте.

Рост экспорт и импорта продолжит несколько сдерживать санкционные ограничения для российской экономики.

Дезинфляционный сценарий

В этом сценарии рост потенциального ВВП в 2026–2027 гг. выше, чем в базовом. Инфляционное давление снижается быстрее, и ЦБ может раньше перейти к смягчению ДКП.

Годовая инфляция составит 6,5–7% в 2025 г., 3,5–4,5% — в 2026 г., 4% — в последующие два года. Ключевая ставка — 19,2% в среднем за год в 2025 г., 11–13% — в следующем году, 7,5–8,5% — в 2027–2028 гг.

Внутренние условия:

Эффективное освоение инвестиций и ускоренный рост совокупной факторной производительности приведут к более существенному повышению предложения товаров и услуг, которое полностью покроет внутренний спрос в 2026–2027 гг.

Ускорение роста реальных заработных плат не окажет серьезного проинфляционного эффекта благодаря увеличению производительности труда.

Предпосылки по бюджетной политике совпадают с базовым сценарием.

Инфляционное давление будет сокращаться быстрее и устойчивее, чем в базовом сценарии, что позволит ЦБ проводить более мягкую ДКП.

Внешние условия сценария совпадают с базовым.

Проинфляционный сценарий

В этом варианте внутренний спрос выше, а предложение несколько ниже, чем в базовом сценарии. Требуются больше времени и более жесткая ДКП, чтобы вернуть инфляцию к цели. При этом, отмечают в ЦБ, вероятность этого сценария выше, чем сценария дезинфляционного.

Так, в 2025 г. годовая инфляция составит 6,5–7%, в последующем — 5–6%, выйдет на целевой уровень в 4% в 2027–2028 гг. Средняя ключевая ставка прогнозируется в 16–18% в 2026 г., 10,5–11,5% — в 2027 г., 8,5–9,5% — в 2028 г.

Внутренние условия:

Охлаждение внутреннего спроса и снижение инфляционного давления окажутся менее устойчивыми. Более высокий спрос и меньший объем предложения из-за усиления санкционного давления.

Расширение правительственных мер протекционистского характера. Удорожание импортных товаров и повышение спроса на отечественные.

Высокая напряженность на рынке труда. Более высокая доля расходов бюджета на льготные программы кредитования.

Рост ВВП в 2026 г. кратковременно будет выше, чем в базовом сценарии. Компаниям понадобится более активное замещение зарубежных технологий, что увеличит инвестиции. Однако в 2027 г. подъем ВВП будет ниже, чем в базовом сценарии.

Инфляционные ожидания граждан и бизнеса будут снижаться медленнее, чем в базовом сценарии, и более чувствительно реагировать на прочие проинфляционные факторы.

ЦБ придется проводить более жесткую ДКП.

Внешние условия:

Ужесточение санкций, снижение производительности из-за потери доступа к части технологий.

Цены на российскую нефть будут ниже, чем в базовом сценарии.

Рисковый сценарий

Предполагаются ухудшение внешних условий в 2026 г. и ускорение инфляции. Это потребует проведения более жесткой ДКП, чем в базовом сценарии. Однако вероятность реализации этого сценария низкая, считают в ЦБ.

Годовая инфляция составит 10,5–12,5% в 2026 г., в последующие годы — 8–10% и 4–4,5%. Ключевая ставка в среднем — 17,5–19,5%, 18–20% и 10%–11% соответственно.

Внутренние условия:

ВВП будет снижаться на протяжении двух лет. Существенное сокращение предложения приведет к сильному повышению инфляции.

ЦБ в 2026–2027 гг. будет проводить более жесткую ДКП, что приведет к замедлению инфляции по итогам 2028 г.

Поддержка экономики со стороны бюджетной политики в виде ненулевого структурного первичного дефицита. Для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов будут активно использоваться средства ФНБ, что создает риски исчерпания ликвидной части ФНБ по итогам 2026 г.

Трансформация бюджетного правила с постепенным переходом к новым уровням базовой цены нефти.

В 2028 г. экономика будет расти восстановительным темпом 2–3% в год. Ожидается возврат к формированию расходов в соответствии с бюджетным правилом.

Внешние условия:

Эскалация тарифных ограничений в 2026 г. приведет к жесткой посадке крупнейших экономик.

Негативные явления на рынке капитала, а также накопившиеся дисбалансы на финансовых рынках развитых стран приведут к мировому финансовому кризису, сопоставимому по масштабам с кризисом 2007–2008 гг.

Мировой спрос резко упадет на фоне рецессии в двух крупнейших экономиках (США и еврозоне) и существенного замедления экономического роста в Китае. Центральные банки отреагируют на кризис снижением ставок.

Цены на нефть в 2026 г. снизятся и даже к концу прогнозного горизонта не восстановятся до уровней базового сценария. Усиление санкций приведет к расширению дисконта на российские товары, а также умеренному сокращению экспорта и добычи нефти.

