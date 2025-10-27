ПрофитОткрыть счет
Читать 1 мин
А
Анастасия Попова
Дивиденды

СТГ (CarMoney) объявил дивиденды за 9 месяцев 2025


0,08 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров СмартТехГрупп (СТГ, CarMoney) в качестве дивидендов за 9 месяцев 2025 г.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 10 декабря 2025 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 9 декабря.

Окончательно решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров, которое состоится 20 ноября 2025 г.

Текущая дивидендная доходность акций СТГ — около 4,4%.

Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.

БКС Мир инвестиций

Читайте главные новости рынка в telegram-канале БКС Экспресс
Подписаться