Марина Кузнецова
Российский рынок

Газпром отчитался за 9 месяцев 2025 по РСБУ


Газпром опубликовал финансовую отчетность за 9 месяцев 2025 года по РСБУ.

• Выручка составила 4,27 трлн руб. (без изменений год к году (г/г)).

• Чистый убыток сократился с 309,111 млрд руб. до 170,315 млрд руб.

• Валовая прибыль достигла 1,259 трлн руб.(+50% г/г).

• Кредиторская задолженность снизилась до 1,05 трлн руб. с 1,47 трлн руб. на конец 2024 г.

