Займер анонсировал дивиденды за 9 месяцев 2025

6,88 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Займера в качестве дивидендов за 9 месяцев 2025 г.

Общая сумма выплат составит 688 млн руб., что соответствует 50% чистой прибыли компании за III квартал 2025 г.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 15 декабря 2025 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 12 декабря.

Окончательно решение по выплате будет принято на собрании акционеров, которое состоится 4 декабря 2025 г.

Текущая дивидендная доходность акций Займера — около 4,9%.

Напомним, ранее компания уже выплатила своим акционерам дивиденды за I квартал и I полугодие 2025 г. суммой 9,31 руб. на одну акцию.

Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.

БКС Мир инвестиций