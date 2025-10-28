ЦИАН объявил спецдивиденды

104 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров ЦИАН в качестве дивидендов за 9 месяцев 2025 г. (спецдивиденды).

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 12 декабря 2025 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 11 декабря.

Окончательно решение по выплате будет принято на собрании акционеров, которое состоится 1 декабря 2025 г.

Текущая дивидендная доходность акций ЦИАН — около 16,5%.

В августе компания сообщала, что после завершения редомициляции вынесет на рассмотрение совета директоров вопрос о выплате специального дивиденда, размер которого, по предварительным оценкам, может превысить 100 руб. на акцию.

Гендиректор ЦИАН Дмитрий Григорьев также сообщил, что компания планирует выплатить следующий дивиденд в середине 2026 г. в размере более 50 руб. на акцию.

«По техническим причинам сейчас мы не сможем выплатить весь объем накопленной операционной прибыли, и ожидаем, что выплата следующего дивиденда произойдет в середине 2026 года. По нашим прогнозам, его размер составит более 50 руб. на акцию с учетом оставшейся на конец 2025 года накопленной операционной прибыли, а также прибыли, полученной в 2026 году», — пояснил он.

