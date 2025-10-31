ПрофитОткрыть счет
Glorax привлек в ходе IPO 2,1 млрд рублей

Девелопер Glorax в ходе первичного публичного размещения акций на Мосбирже привлек 2,1 млрд руб., сообщила компания.

«Размер IPO составил 2,1 млрд руб. Размещение стало первым IPO на Московской бирже в 2025 г. Цена одной акции в рамках размещения составила 64 руб., что соответствует рыночной капитализации компании около 18,1 млрд рублей с учетом дополнительной эмиссии акций», — говорится в сообщении.

По итогам размещения доля акций в свободном обращении (free-float) составила около 11,6%. Уточняется, что IPO состояло исключительно из акций, выпущенных компанией в рамках допэмиссии (cash-in). Привлеченные средства будут направлены на снижение долговой нагрузки, реализацию долгосрочной стратегии роста и дальнейшее развитие компании, а таже другие общекорпоративные цели.

Торги акциями Glorax начнутся сегодня, 31 октября 2025 г., под тикером GLRX. Бумаги включены во второй котировальный список Мосбиржи.

