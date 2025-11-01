ДОМ.РФ отчитался за 9 месяцев. Чистая прибыль выросла на 7,3%

Госкорпорация ДОМ.РФ представила отчетность за III квартал и 9 месяцев 2025 г. по МСФО.

Ключевые показатели за III квартал в сравнении год к году

• Чистые процентные доходы выросли на 20%, до 40 млрд руб.

• Чистая прибыль сократилась на 3,4% и составила 23,2 млрд руб.

• Расходы на создание резервов выросли на 34,1%, до 9,1 млрд руб.

Ключевые показатели за 9 месяцев в сравнении год к году

• Чистые процентные доходы выросли на 25,1%, до 115,9 млрд руб.

• Кредитный портфель составил 4,838 трлн руб. (+14,6%)

• Расходы на создание резервов выросли в 1,8 раза, до 20,6 млрд руб.

• Чистая прибыль увеличилась на 7,3% и составила 62,3 млрд руб.

Средства клиентов за 9 месяцев 2025 г. выросли на 15,4%, до 2,847 трлн руб.

Активы госкорпорации на 30 сентября 2025 г. достигли 5,809 трлн руб., увеличившись с начала года на 4,3%.

Напомним, ДОМ.РФ готовится провести первичное публичное размещение своих акций (IPO) на Московской бирже. Ориентировочный срок — вторая половина ноября.

Замглавы компании Максим Грицкевич на неделе сообщил, что в рамках предстоящего IPO рассчитывает привлечь от 15 до 30 млрд руб., при этом «склоняемся к верхней границе». Он отметил, что компании ДОМ.РФ хотелось бы попасть в первый котировальный список Мосбиржи и для этого «free-float должен быть выше 10%».

БКС Мир инвестиций