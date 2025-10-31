Замглавы ДОМ.РФ назвал примерные параметры IPO

ДОМ.РФ в рамках предстоящего первичного публичного размещения акций (IPO) рассчитывает привлечь около 30 млрд руб., об этом в интервью РБК рассказал замглавы компании Максим Грицкевич.

«Мы примерно с июля ведем предварительные коммуникации со всеми институциональными инвесторами, видим от них обратную связь. На наш взгляд, с их стороны спрос хороший. Сейчас мы рассматриваем диапазон от 15 млрд до 30 млрд руб., склоняемся к верхней границе», — рассказал он.

Топ-менеджер добавил, что компании хотелось бы попасть в первый котировальный список Мосбиржи, «и для этого free-float должен быть выше 10%».

Ранее сообщалось, что размещение ДОМ.РФ может состояться в ноябре. Максим Грицкевич подтвердил эту информацию.

«Ориентируемся, что IPO может состояться в ноябре, скорее всего, во второй половине месяца. Ограничивающим фактором может быть только рыночная конъюнктура. Если она сильно ухудшится, можем перенести сделку, подвинуть на декабрь», — пояснил замглавы компании.

Он назвал ситуацию на российском рынке не очень стабильной, но добавил, что окно для размещений не закрыто.

БКС Мир инвестиций