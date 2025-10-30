РусГидро отчиталась по РСБУ. Высокие инвестиции оказывают давление

РусГидро опубликовала финансовые показатели за 9 месяцев по РСБУ.

• Выручка без учета надбавки к цене на мощность в I и II ценовых зонах за отчетный период выросла на 21%, до 186,8 млрд руб.

• Себестоимость продаж составила 70,1 млрд руб., показав динамику +16% на фоне опережающего роста выручки.

• Показатель EBITDA увеличился на 21%, достигнув 125,2 млрд руб.

• Чистая прибыль снизилась на 3,9%, до 43,83 млрд руб.

• Кредитный портфель с начала текущего года вырос на 23%, до 560,8 млрд руб.

Доля долгосрочных заемных обязательств составила 67% от общего объема ссудной задолженности. Общий объем уплаченных процентов увеличился на 31,8 млрд руб. (+112%), до 62,8 млрд руб., вследствие роста объема и стоимости обслуживания долгового портфеля в связи с повышением ключевой ставки Банка России.

Взгляд БКС. В III квартале выручка выросла на 19%, валовая прибыль — на 30%. Однако из-за высоких процентных расходов чистая прибыль за квартал прибавила лишь 9% и составила 14 млрд руб. В целом оцениваем результаты как нейтральные. Высокие инвестиции продолжают оказывать негативное влияние на инвестиционную историю РусГидро. При этом чистый долг на материнской компании достиг 478 млрд руб. (+32 млрд руб. за квартал). Отметим, что отчет по РСБУ учитывает результаты только материнской компании, более репрезентативны показатели по МСФО.

БКС Мир инвестиций