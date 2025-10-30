Мосбиржа переводит бумаги Ozon в первый уровень листинга

Московская биржа приняла решение с 1 ноября перевести акции МКПАО «Озон» в первый уровень листинга, следует из сообщения торговой площадки.
Ранее расписки Ozon торговались в третьем эшелоне.
Напомним, Мосбиржа с 1 января 2025 г. присвоила бумагам, которые еще не успели переехать в РФ, признак доступности только для квалифицированных инвесторов. Акции, депозитарные расписки и облигации, запрещенные к покупке неквалифицированным инвесторам, не могли находиться в первом и втором котировальных списках. Таким образом, расписки Ozon были переведены в третий эшелон.
Торги расписками Ozon на Мосбирже были остановлены в конце сентября в связи с их конвертацией в акции МКПАО «Озон».
Компания ожидает, что торги акциями начнутся 11 ноября
БКС Мир инвестиций
Инструменты с регулярной купонной доходностью