Мосбиржа добавит более 1200 новых выпусков облигаций на рынок 14 ноября

С 14 ноября 2025 г. на вечерней торговой сессии фондового рынка Московской биржи инвесторы смогут совершать сделки еще с 1268 выпусками корпоративных облигаций, говорится в сообщении торговой площадки.

«Общее количество выпусков облигаций, доступных в вечерний период, достигнет 2780, в том числе все ОФЗ и корпоративные бумаги, торгуемые в рамках основной торговой сессии, за исключением бумаг торгуемых в режиме Д и облигаций с расчетами китайском юане», — пишет Мосбиржа.

Кроме облигаций, участники торгов и их клиенты могут совершать на вечерних торгах операции с акциями и паями фондов, уточняется в тексте.

«Частные инвесторы являются основными участниками вечерней торговой сессии, занимая долю более 75% от совокупного объема сделок на вечерних торгах. С начала 2025 года физические лица вложили в облигации на Московской бирже свыше 1,6 трлн рублей, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

БКС Мир инвестиций