Минфин разместил ОФЗ на 206 млрд рублей

Минфин 29 октября провел два аукциона по размещению облигаций федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД), а также дополнительное размещение на общую сумму 206 млрд руб.

В рамках первого аукциона министерство разместило ОФЗ-ПД выпуска № 26249RMFS с датой погашения 16 июня 2032 г. со средневзвешенной доходностью в 15,34% годовых. Размещенный объем выпуска достиг 99,475 млрд руб., а объем спроса — 242,9 млрд руб. Средневзвешенная цена составила 84,27% от номинала.

Также ведомство провело дополнительное размещение данных облигаций после аукциона. Объем выпуска составил 81,977 млрд руб.

В рамках второго аукциона Минфин разместил облигации выпуска № 26247RMFS с датой погашения 11 мая 2039 г. Размещенный объем выпуска составил 24,722 млрд руб., а объем спроса — 32,551 млрд руб. Средневзвешенная доходность по этому выпуску — 15,08% годовых, а средневзвешенная цена — 86,52% от номинала.

БКС Мир инвестиций