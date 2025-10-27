ЛУКОЙЛ продаст свои зарубежные активы

ЛУКОЙЛ объявил о намерении продать свои зарубежные активы, пишут РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.
Такое решение связано с введением рядом государств санкций в отношении компании и ее «дочек».
«ПАО "Лукойл" сообщает, что в связи с введением некоторыми государствами ограничительных мер в отношении компании и ее дочерних компаний компания объявляет о намерении продать свои международные активы. Начато рассмотрение заявок от потенциальных покупателей», — говорится в сообщении.
Ранее Великобритания ввела санкционные ограничения против ЛУКОЙЛа и Роснефти, которые включают в себя заморозку активов, а также меры в отношении трастовых услуг и транспорта. Затем к санкциям присоединились США.
