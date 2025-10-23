Минфин США вводит санкции против ЛУКОЙЛа и Роснефти

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело дополнительные санкции в отношении нескольких российских организаций, сообщается на сайте американского Минфина.

«Сегодняшние санкции направлены против двух крупнейших российских нефтяных компаний: ОАО "Нефтяная компания Роснефть" (Роснефть) и ОАО "ЛУКОЙЛ" (ЛУКОЙЛ)», — говорится в сообщении.

Поясняется, что министерство финансов готово принять дополнительные ограничительные меры, если это потребуется, чтобы «поддержать усилия президента Трампа по прекращению» украинского конфликта.

Кроме того, под новые санкции попали дочерние компании ЛУКОЙЛа и Роснефти, всего в списке OFAC 34 таких предприятия. Также были заблокированы любые юрлица, которые принадлежат этим компаниям прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50% или более.

При этом США выдали три новые генеральные лицензии, которые временно разрешают отдельные операции с ЛУКОЙЛом и Роснефтью, пишет Frank Media со ссылкой на OFAC. Переходный период продлится до 21 ноября 2025 г. До этого времени компании и банки смогут завершить сделки, связанные с этими организациями, не нарушая санкционных требований.

Акции ЛУКОЙЛа и Роснефти потеряли вчера около 4% и сегодня на утренних торгах снижаются еще на 3,5% и 3% соответственно. Рынок в целом оказался под давлением. Индекс МосБиржи в моменте опускался ниже 2550.

Взгляд БКС

Для акций всего российского рынка и конкретно Роснефти и ЛУКОЙЛа новости негативны с точки зрения отношения инвесторов. К тому же, по сообщениям СМИ, страны ЕС достигли согласия по 19-му пакету санкций в отношении РФ, и новое регулирование может быть опубликовано уже сегодня.

Мы не видим какого-то существенного влияния на деятельность Роснефти («Позитивный» взгляд) за исключением временного роста дисконтов на экспорт продукции; у компании нет крупных активов с долей выше 50% вне РФ.

У ЛУКОЙЛа же может быть затронуто международное трейдинговое подразделение и работа НПЗ в Болгарии и Румынии, но количественный эффект практически невозможно спрогнозировать.

У нас «Позитивный» взгляд на акции ЛУКОЙЛа — по показателю EV/EBITDA на 2026 г. в 2,8х акции торгуются с дисконтом к историческому среднему в 3,2х. Напомним, что сегодня у ЛУКОЙЛа важное корпоративное событие — заседание совета директоров по размеру дивидендов за I полугодие 2025 г. (наша оценка составляет 352 руб. на акцию, большинство оценок рынка варьируются в диапазоне 350–440 руб. на акцию).

БКС Мир инвестиций