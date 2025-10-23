Мнение аналитиков. Как отразятся санкции США на Роснефти и ЛУКОЙЛе

США вводят санкции против двух крупнейших нефтяных компаний РФ — Роснефти и ЛУКОЙЛа.

Отдельно также перечислены крупные дочерние общества Роснефти и ЛУКОЙЛа и отмечено, что санкции распространяются на компании, в которых прямо или косвенно Роснефть и ЛУКОЙЛ владеют долями 50% и более. Мы полагаем, что, следуя такой логике, под санкциями окажется и Башнефть, контролируемая Роснефтью.

Минфин США выдал стандартную для таких случаев лицензию на сворачивание операций, до 21 ноября, с условием, что платежи санкционированным компаниям должны зачисляться на заблокированные счета. Также в срок до 21 ноября Минфин США предписывает осуществить выход из ценных бумаг обеих компаний.

США вывели из-под их действия международные проекты ЛУКОЙЛа в Азербайджане и Казахстане — Каспийский трубопроводный консорциум и проект «Тенгиз».

Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций

Ситуация для нефтяников не нова и не уникальна — Газпром нефть и Сургутнефтегаз попали под подобные ограничения в январе 2025 г. На примере отчетности за I полугодие 2025 г. Газпром нефти, поскольку у Сургутнефтегаза раскрытие результатов сейчас крайне скудное, значительного влияния введенных США ограничений на финансовые показатели не наблюдается — их динамика была сопоставима с общим трендом в отчетности других нефтяников.

Введение мер со стороны США, пожалуй, способно временно расширить дисконты на экспортируемую сырую нефть и нефтепродукты, но у всех компаний в отрасли было время подготовиться к такому сценарию развития событий, в том числе обсудить данный поворот с текущими и потенциальными покупателями энергоресурсов.

Негативно для настроений, но фундаментально выглядит нейтрально для Роснефти и лишь умеренно негативно для ЛУКОЙЛа. Для акций всего российского рынка и конкретно Роснефти и ЛУКОЙЛа новости негативны с точки зрения отношения инвесторов. К тому же, по сообщениям СМИ, страны ЕС достигли согласия по 19-му пакету санкций в отношении РФ. Новое регулирование может быть опубликовано уже сегодня.

Мы не видим какого-то существенного влияния на деятельность Роснефти («Позитивный» взгляд) за исключением временного роста дисконтов на экспорт продукции, у компании нет крупных активов с долей выше 50% вне РФ.

У ЛУКОЙЛа же может быть затронуто международное трейдинговое подразделение и работа НПЗ в Болгарии и Румынии, но количественный эффект практически невозможно спрогнозировать. С 2023 г. условия работы НПЗ в Болгарии и Румынии существенно ухудшились, и финансовый вклад в ЛУКОЙЛ уменьшился — ЕС ввел эмбарго на морские поставки нефти из РФ, а Болгария еще и дополнительно ухудшила условия, что вынудило ЛУКОЙЛ задуматься о продаже актива.

У нас «Позитивный» взгляд на акции ЛУКОЙЛа — по показателю EV/EBITDA на 2026 г. в 2,8х акции торгуются с дисконтом к историческому среднему в 3,2х. Напомним, что сегодня у ЛУКОЙЛа важное корпоративное событие — заседание совета директоров по размеру дивидендов за I полугодие 2025 г. (наша оценка составляет 352 руб. на акцию, большинство оценок рынка варьируются в диапазоне 350–440 руб. на акцию).

БКС Мир инвестиций