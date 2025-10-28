ЦБ: идея субсидировать выход компаний на IPO и SPO поддержана правительством

Предложения ЦБ РФ субсидировать выход компаний на рынок акционерного капитала в целом поддержаны правительством, передает Интерфакс заявление председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Предложение поддерживают Минфин и Минэкономразвития, однако, по ее словам, инициатива все еще обсуждается на уровне отдельных министерств и ведомств.

«Мы вот много говорим о том, что надо субсидировать не только кредит, но и не дискриминировать остальные (формы привлечения финансирования — ИФ), в первую очередь — акционерный капитал. Мы правительству предложили, сделали свои предложения, в целом правительство их поддержало, для того, чтобы перераспределить часть господдержки с льготных кредитов на эмитентов акций и поддержать больше неинфляционные формы финансирования», — пояснила глава регулятора, выступая в Госдуме.

Как уточняет издание, Банк России ранее предложил через субсидирование долевого финансирования сделать выход компаний на IPO и SPO не менее привлекательным, чем кредитование. По словам первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, оформление инициативы было практически завершено еще весной 2025 г. Однако, выступая в сентябре на отраслевом форуме, он рассказал, что возникла проблема на этапе межведомственных согласований, и пока «как такового готового решения нет».

«[Чтобы] переломить тенденцию чуть что бежать в банк за кредитом, нужно попытаться создать льготные условия, стимулирующие условия для того, чтобы эмитенты, корпорации — крупные, средние, мелкие — выходили на фондовый рынок, в первую очередь — на долевой рынок, то есть на рынок акций, выпускали акции и фондировались для своих проектов за счет этого рынка», — отметил Чистюхин.

Он также пояснил, что, вероятно, отраслевые министерства «опасаются, что сложившийся механизм субсидирования по кредитам будет как-то поломан», однако ЦБ не предлагает вообще отменить субсидирование кредитов.

БКС Мир инвестиций