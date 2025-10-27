Интерфакс: в России запретят оформлять две льготные ипотеки на семью

В России с 1 февраля 2026 г. запретят оформлять две льготные ипотеки на одну семью, пишет Интерфакс со ссылкой на источники на финансовом рынке.

Так, согласно изменениям в программе семейной ипотеки, теперь супруги должны быть обязательными созаемщиками по кредиту. Исключением будет случай, когда муж или жена не является гражданином РФ.

Сейчас семьи могут оформлять два ипотечных займа, если в сделке участвует только один из супругов.

Кроме этого, по словам одного из собеседников агентства, до конца 2025 г. власти собираются сохранить действующие уровни возмещения по семейной ипотеке, однако с 1 января 2026 г. их снизят на 0,5 п.п.: размер субсидий по кредитам на покупку жилья в многоквартирных домах составит 2 п.п., на индивидуальное жилищное строительство — 2,5 п.п.

БКС Мир инвестиций