Газпром увеличил инвестпрограмму-2025 до 1,615 трлн рублей

Совет директоров Газпрома одобрил увеличение инвестиционной программы по финансированию на 2025 г. на 91,7 млрд руб., до 1,615 трлн руб., пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение компании.

Ранее эта цифра была на уровне 1,524 трлн руб., отмечается в тексте.

В частности, как сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов, в новом бюджете на текущий год Газпром повысил прогноз по поступлениям от продаж на 4,4%, до 4,9 трлн руб.

Кроме того, по его словам, EBITDA Газпрома за 2025 г., ожидается, по консервативным оценкам, на уровне 2,9 трлн руб. В 2024 г. эта цифра составляла 3,108 трлн руб.

На 2024 г. инвестпрограмма первоначально была на уровне 1,574 трлн руб., но в ходе традиционного пересмотра по итогам работы в I полугодии, она была увеличена до 1,642 трлн руб.

БКС Мир инвестиций