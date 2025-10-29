Яндекс отчитался за III квартал и повысил прогноз по EBITDA

Яндекс опубликовал финансовые результаты за III квартал 2025 г.
• Выручка составила 366,1 млрд рублей, увеличившись на 32%.
Рекламная выручка Яндекса выросла на 11%, до 116 млрд руб. Подписная выручка Яндекса выросла на 48%, до 23 млрд руб.
• Операционная прибыль составила 53 млрд руб. (+109%).
• Скорректированный показатель EBITDA составил 78,1 млрд руб. или 21,3% от выручки (+ 1,5 п.п.).
• Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 78%, до 44,7 млрд руб.
Компания сохраняет свой прогноз относительно роста общей выручки группы в 2025 г. — более 30% год к году и повышает прогноз скорректированного показателя EBITDA — в 2025 г. он составит порядка 270 млрд руб.
Взгляд БКС. Основные показатели существенно выросли год к году (г/г) и превысили наши прогнозы. Существенный рост выручки произошел в сервисах электронной коммерции (+46% г/г). Этот сегмент по прежнему убыточный на уровне EBITDA, но убыток снизился до 6,6 млрд руб. Выросла выручка райдтек (такси) на 24% г/г — сегмент дал значительную прибавку EBITDA. Рост выручки в Поиске (онлайн реклама) составила 9% г/г. В целом позитивно оцениваем повышение прогноза по EBITDA по году до 270 млрд (+20 млрд руб.) и рост скорректированной чистой прибыли до 44,7 млрд руб. — это рекордное значение квартальной чистой прибыли (+78% г/г).
БКС Мир инвестиций
Инструменты с регулярной купонной доходностью