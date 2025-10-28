Минфин: сделка по продаже ЮГК может быть завершена в I полугодии 2026

Сделка по продаже контрольного пакета Южуралзолота (ЮГК) может пройти в два этапа с полным окончанием в I полугодии 2026 г., пишет ТАСС со ссылкой на заявление замминистра финансов РФ Алексея Моисеева.

«Я покупателя сейчас не хотел бы называть, но, действительно, у нас сейчас достаточно продвинутая стадия переговоров. В принципе, я думаю, что сделка будет носить двухэтапный характер, сейчас один из вариантов обсуждается. Думаю, полное окончание будет в первом полугодии следующего года», — сообщил Моисеев.

Ранее Минфин заявлял, что ЮГК может быть продана до конца года. На прошлой неделе в ведомстве отмечали, что по-прежнему надеются уложиться в этот срок. При этом «есть определенные проблемы», тормозящие процесс: они связаны с угольными активами Струкова (в периметр самой ЮГК они не входят), которые находятся в очень плохом состоянии и несут значительные убытки, уточнил тогда Моисеев.

Сейчас ведомство готовит предложения по внесению изменений в законодательство, чтобы устранить возникшую юридическую коллизию, отметил он. Ранее позиции Банка России и Минфина разделились: ЦБ считает Росимущество обязанным выставить оферту миноритариям золотодобытчика в связи с переходом контроля в компании государству по решению суда, Минфин — это должен будет сделать новый инвестор.

Взгляд БКС. Оцениваем новость, как умеренно негативную, поскольку срок сохранения неопределенности в связи со сменой собственника увеличивается.

БКС Мир инвестиций