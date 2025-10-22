Минфин РФ: оферту миноритариям ЮГК должен делать новый инвестор

Оферту миноритариям Южуралзолота (ЮГК) должен делать новый инвестор, передает Интерфакс заявления замминистра финансов РФ Алексея Моисеева.

Он отметил, что Минфин РФ не согласен с позицией Банка России, который считает Росимущество обязанным выставить оферту миноритариям золотодобытчика в связи с переходом контроля в компании государству по решению суда.

Моисеев пояснил, что ведомство сейчас находится в дискуссии с ЦБ по этому вопросу. «Мы исходим из того, что инвестор должен будет это (оферту) сделать», — сказал замминистра финансов.

Он не назвал потенциального покупателя, но отметил, что власти ведут с ним переговоры.

Ранее Минфин заявлял, что ЮГК может быть продана до конца года. Ведомство по-прежнему надеется уложиться в этот срок, при этом «есть определенные проблемы», тормозящие процесс: они связаны с угольными активами Струкова (в периметр самой ЮГК они не входят), которые находятся в очень плохом состоянии и несут значительные убытки, уточнил Моисеев.

Взгляд БКС. В октябре ведомство уже указывало, что не имеет законодательного механизма для предоставления оферты. Заявления представителя Минфина, по сути, не являются новостью. Оцениваем их влияние как нейтральное.

