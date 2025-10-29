Минфин надеется, что бюджетной политикой создал условия для снижения ставки ЦБ

Министерство финансов надеется, что бюджетная политика создала условия для снижения ключевой ставки ЦБ в 2026 г., передает ТАСС слова Антона Силуанова.

«Будем уточнять при необходимости. Надеемся, что мы бюджетными мерами все-таки пространство [для снижения ключевой ставки] создали», — заявил глава Минфина.

Он также объяснил, почему бюджет на 2025 г. был скорректирован.

«Поправки в 2025 г. свидетельствуют о том, что нам нужно уточнить эти ассигнования для выполнения всех тех обязательств, которые были изначально предусмотрены. Произошел ряд уточнений макроэкономических показателей, в том числе более высокой стала ставка, чем мы изначально планировали, чуть снизились цены на нефть, и укрепился курс по сравнению с первоначальным прогнозом», — сказал министр.

Еще одним направлением изменения расходов Силуанов назвал потребности оборонной безопасности, которые «удовлетворены в полном объеме».

По словам главы министерства, по итогам текущего года ожидается сбалансированное исполнение бюджета субъектов РФ.

«По нашим оценкам на сегодня дефицит составит около 300 млрд руб. В принципе это в рамках тех ожиданий, которые мы изначально планировали», — пояснил он.

Кроме того, Силуанов отметил, что долг будет находиться на контролируемом уровне — чуть больше 17% от собственных доходов.

«Но самое главное, что коммерческий долг в общем объеме доходной базы бюджетов субъектов РФ, собственной доходной базы, составит около 3%. То есть здесь тоже вопрос под контролем», — добавил он.

