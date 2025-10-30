Аэрофлот отчитался за III квартал по РСБУ — слабые результаты

Аэрофлот представил финансовые результаты за III квартал по РСБУ.
• Выручка выросла на 2%, до 218,4 млрд руб.
«Замедление темпов роста обусловлено сильной базой 2024 года и вынужденными отменами ряда рейсов в течение летнего сезона по причинам, не связанным с операционной деятельностью (в том числе в результате временных ограничений воздушного пространства), — отмечается в пресс-релизе. — В начале IV квартала отмечаются признаки улучшения динамики ставок на фоне открытия ряда аэропортов юга России».
• Себестоимость продаж составила 198 млрд руб., увеличившись на 7%.
• Валовая прибыль упала на 29,9%, до 20,4 млрд руб.
• Прибыль от продаж сократилась на 39,6%, до 14,6 млрд руб.
• Чистая прибыль составила 22,05 млрд руб. против убытка годом ранее в 8,97 млрд руб.
• Скорректированная прибыль упала на 53% и составила 11,4 млрд руб.
Взгляд БКС. Аэрофлот опубликовал слабые результаты по РСБУ. Выручка увеличилась на 2% г/г при росте себестоимости на 7% г/г. Валовая и чистая скорректированная прибыли рухнули.
Аэрофлот объясняет замедление высокой базой 2024 г. и отменой ряда рейсов. В пресс-релизе компания пишет, что начало IV квартала 2025 г. характеризуется признаками улучшения динамики ставок, что важно для маржинальности авиакомпании. Результаты по МСФО будут опубликованы в ноябре. В целом цифры слабые, что подтверждает наше мнение о существенном снижении прибыли г/г в Аэрофлоте. Негативно.
