Отчет Фикс Прайс за 9 месяцев 2025

Фикс Прайс представила операционные и финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2025 г.

Ключевые результаты за III квартал:

• Выручка увеличилась на 5,9% г/г, до 79,6 млрд руб.

• LFL-продажи увеличились на 1,7%. Такая динамика обусловлена ростом LFL среднего чека на 6,2% г/г, связанным с реализацией ряда стратегических инициатив, включая последовательную работу с ассортиментом и ценовыми категориями и повышение вовлеченности участников программы лояльности. Основным фактором роста LFL-продаж стали продукты питания, сопоставимые продажи которых в III квартале 2025 г. увеличились на 16,7%.

• Компания увеличила сеть на 150 магазинов (чистые открытия). На конец отчетного периода общее количество магазинов достигло 7 567 (+10,5% г/г).

• В отчетном квартале торговая площадь увеличилась на 31 389 кв. м (+10,4% г/г) и достигла 1 636 851 кв. м.

• Валовая прибыль выросла на 8,0% г/г, до 25,4 млрд руб. Валовая маржа увеличилась на 61 б.п., до 31,9%, что в основном связано с обновлением ассортимента и увеличением доли более высокомаржинальной розничной выручки в общем объеме выручки.

• В отчетном квартале отношение коммерческих, общехозяйственных и административных расходов (SG&A) без учета расходов на LTIP 3 и износ и амортизацию (D&A) к выручке составило 19,5% в основном за счет увеличения расходов на персонал, ремонт и техобслуживание и прочих расходов, что было частично нивелировано сокращением доли расходов на охрану.

• В III квартале 2025 г. скорр. EBITDA по МСФО (IFRS) 16 составила 10,0 млрд руб., а рентабельность по скорр. EBITDA – 12,6%. Такое значение было в основном обусловлено ростом SG&A расходов (без LTIP и D&A).

• EBITDA по МСФО (IFRS) 16 составила 10,0 млрд руб., а рентабельность по EBITDA – 12,6%.

• EBITDA по МСФО (IAS) 17 составила 6,0 млрд руб., а рентабельность по EBITDA по МСФО (IAS) 17 — 7,5%.

• Чистая прибыль за отчетный период составила 2,5 млрд руб., а рентабельность по чистой прибыли — 3,2%.

• Отношение чистого долга к EBITDA по МСФО (IAS) 17 находилось на комфортном уровне в 0,3x.

• Капитальные затраты в III квартале 2025 г. увеличились до 2,6 млрд руб. (3,3% от выручки) по сравнению с 2,0 млрд руб. (2,6% от выручки) в III квартале 2024 г., что в основном связано с инвестициями в строительство нового распределительного центра в Казани и открытием магазинов.

