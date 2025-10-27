Софтлайн продлил обратный выкуп акций еще на 12 месяцев

Софтлайн объявил о продлении обратного выкупа своих акций еще на 12 месяцев, следует из сообщения на сайте компании.

Совет директоров 22 октября 2024 г. одобрил байбэк с объемом выкупа до 5% от общего числа акций, составляющего уставный капитал ПАО «Софтлайн», который должен был осуществляться на предприятие Группы — ООО «Софтлайн Проекты». Обратный выкуп должен продлится в течение 12 месяцев. За прошедший год было выкуплено 15,5 млн акций.

«По истечении данного срока принято решение продлить обратный выкуп еще на 12 месяцев при сохранении общего количества акций, доступных к обратному выкупу. Таким образом, к выкупу в течение следующих 12 месяцев будут доступны около 4,5 млн акций ПАО "Софтлайн"», — говорится в официальном пресс-релизе.

Поясняется, что такое решение связано с уверенностью менеджмента компании в «рыночной недооцененности ПАО "Софтлайн"», а также с убежденностью в росте капитализации холдинга в обозримой перспективе.

