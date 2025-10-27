Цивилев — о поставках в Индию и импортозамещении оборудования на энергопроектах РФ

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев в интервью ТАСС рассказал о поставках энергоресурсов в Индию и импортозамещении оборудования для СПГ-проектов.

Публикуем ключевые тезисы из разговора с журналистами.

О поставках в Индию

Россия и Индия расширят партнерство в поставках нефти морским транспортом, рассказал Цивилев. Сейчас, по его словам, страны разрабатывают соответствующее межправительственное соглашение о сотрудничестве.

Также министр энергетики отметил, что РФ готова предложить Индии расширение поставок сжиженного природного газа (СПГ) с действующих и перспективных российских проектов.

«Учитывая планы Индии увеличить долю газа в энергобалансе до 15%, мы готовы предложить им СПГ с действующих и перспективных российских проектов», — пояснил он.

Кроме того, Россия планирует увеличить экспорт угля в Индию до 40 млн тонн к 2035 г., пишет ТАСС. Глава Минэнерго отметил, что Индия остается крупнейшим потребителем российского угля и одним из перспективных рынков сбыта наряду с КНР и Африкой.

Об импортозамещении оборудования

Россия до конца 2025 г. полностью импортозаместит 26 видов критически важного оборудования для проектов по сжижению природного газа, рассказал Цивилев.

«Речь о криогенных насосах, компрессорах и запорной арматуре. Это позволит реализовывать масштабные проекты по сжижению газа на полностью отечественной технологической базе», — пояснил он.

Министр также добавил, что российские нефтяные компании завершили испытания и готовятся к серийному производству комплексов для многоствольного заканчивания скважин.

«Также мы активно ведем работу по импортозамещению оборудования для бурения и добычи, что повысит эффективность работы на сложных месторождениях», — прокомментировал глава Минэнерго.

О российском ТЭК

Российские компании топливно-энергетического комплекса (ТЭК) создали немало конкурентоспособных технологий, готовых к выходу на международные рынки, в первую очередь в страны БРИКС, Ближнего Востока и Африки, рассказал ТАСС Цивилев.

Среди наиболее перспективных направлений для экспорта — технологии строительства скважин сложной траектории, методы увеличения добычи высоковязкой и трудноизвлекаемой нефти, а также оборудование для нефтегазовой отрасли.

Кроме того, по его словам, РФ рассматривает возможность создания специальной системы продвижения и сервисной поддержки за рубежом отечественных технологий ТЭК.

БКС Мир инвестиций