ПрофитОткрыть счет
Читать 1 мин
А
Алёна Гарасюта
Новости

Индия возобновила закупки российской нефти, несмотря на давление США

Indian Oil Corp. (IOC) — крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии — заключил сделку на поставку пяти партий российской нефти в декабре у компаний, не попавших под ограничения, сообщает The Economic Times.

По данным источника, объем закупки составил порядка 3,5  млн баррелей. Речь идет о нефти премиальной марки ESPO (ВСТО). Цена сделки приблизилась к дубайским рыночным котировкам. Поставка запланирована в декабре в один из портов на восточном побережье Индии.

БКС Мир инвестиций

Год без комиссии

Инвестируйте с бонусом — вернем до 1 000 000 ₽

Инвестировать
НовостиИндияНефтьСанкцииВ мире