Индия возобновила закупки российской нефти, несмотря на давление США
Indian Oil Corp. (IOC) — крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии — заключил сделку на поставку пяти партий российской нефти в декабре у компаний, не попавших под ограничения, сообщает The Economic Times.
По данным источника, объем закупки составил порядка 3,5 млн баррелей. Речь идет о нефти премиальной марки ESPO (ВСТО). Цена сделки приблизилась к дубайским рыночным котировкам. Поставка запланирована в декабре в один из портов на восточном побережье Индии.