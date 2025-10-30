Операционные результаты Юнипро за 9 месяцев 2025

Юнипро опубликовал операционные результаты за 9 месяцев 2025 года.

По итогам 9 месяцев 2025 г. электростанции Юнипро увеличили выработку электроэнергии на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Выработка составила 43,3 млрд кВт.ч.

В I ценовой зоне электростанции Юнипро в отчетном периоде увеличили выработку электроэнергии до 34,5 млрд кВт.ч. (+0,7% по сравнению с январем-сентябрем 2024 г.).

Во II ценовой зоне значительный рост выработки в отчетном периоде показала Березовская ГРЭС. В условиях снижения загрузки гидроэлектростанций в Сибири в январе-сентябре 2025 г. производство электроэнергии Березовской ГРЭС составило 8,8 млрд кВт.ч. (+32,1% к аналогичному периоду 2024 г.).

Производство тепловой энергии в отчетном периоде составило 1 187 тыс. Гкал (-12,5% относительно аналогичного периода 2024 г.). Снижение обусловлено погодными условиями.

