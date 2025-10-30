Займер отчитался за III квартал. Прибыль выросла на 31%

МФК Займер представил финансовые результаты III квартала 2025 года по стандартам МСФО.

Ключевые показатели за отчетный период

• Чистая прибыль выросла на 45,5% по сравнению со II кварталом 2025 г. и на 31% по сравнению с III кварталом 2024 г., до 1,376 млрд руб.

• Процентные доходы сохранились на уровне II квартала 2025 г., увеличившись на 13,5% по сравнению с III кварталом 2024 г., составив 5,308 млрд руб.

• Комиссионные доходы выросли на 51,6% по сравнению со II кварталом 2025 г. и в 6,46 раз по сравнению с III кварталом 2024 г., составив 673 млн руб.

• Снижение общих административных расходов на 14,9% по сравнению с II кварталом 2025 г. до 1,544 млрд руб. стало результатом изменений маркетинговой и рисковой политики.

Также совет директоров Займера рекомендовал акционерам распределить в виде дивидендов 50% чистой прибыли III квартала 2025 г. В случае одобрения акционерами, на выплаты дивидендов будет направлено 688 млн руб., что составляет 6,88 руб. на одну обыкновенную акцию.

