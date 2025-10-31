Ренессанс Страхование анонсировал дивиденды за 9 месяцев 2025

4,1 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Ренессанс Страхования качестве дивидендов за 9 месяцев 2025 г.

Источником выплаты дивидендов является нераспределенная прибыль прошлых лет в размере 140 млн руб., отмечается в сообщении компании.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 19 декабря 2025 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 18 декабря.

Окончательно решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров, которое состоится 8 декабря 2025 г.

Текущая дивидендная доходность акций Ренессанс Страхования — около 4,2%.

Рекомендация СД не стала сюрпризом. В конце августа компания сообщила, что менеджмент рекомендовал совету директоров рассмотреть вопрос о выплате дивидендов в размере 4,1 руб. на акцию. Сумма соответствует примерно 50% от чистой прибыли группы за I полугодие 2025 г.

Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.

БКС Мир инвестиций