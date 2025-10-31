Минпромторг перенес срок изменения правил утильсбора на 1 декабря

Минпромторг перенес срок вступления в силу новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили на 1 декабря 2025 г., сообщается на сайте министерства.

«С учетом интересов тех граждан, которые могли заказать и оплатить автомобили с мощностью двигателя свыше 160 л.с. уже после публикации проекта нормативно-правового акта с новыми параметрами или столкнуться с непрогнозируемыми задержками в доставке транспортных средств, принято решение о переносе предполагаемого вступления постановления в силу на один месяц — с 1 декабря 2025 г. (вместо 1 ноября 2025 г.)», — говорится в пресс-релизе.

Проект постановления внесен в правительство. Уточняется, что это решение «позволит завершить процессы доставки в рамках действующих заказов по текущим правилам». В Минпромторге добавили, что изменения не отразятся на тех автовладельцах, кто оплатил утильсбор на иномарку по текущим параметрам до вступления в силу новых правил.

По новым критериям утильсбора предполагается, что для расчета теперь будут учитываться не только возраст автомобиля и объем двигателя, но и его мощность. Существующие льготные сроки для импортеров-физлиц, которые ввозят машины для личного пользования (3,4 тыс. руб. на новые модели и 5,2 тыс. руб. на машины старше трех лет), сохранятся. Однако они будут действовать только в отношении моделей не мощнее 160 л.с.

