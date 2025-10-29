Инфляция в России перешла к замедлению

В России с 21 по 27 октября рост потребительских цен замедлился до 0,16% с 0,22% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата.

Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 27 октября уменьшилась до 8,09% с отметки 8,19%, зафиксированной неделей ранее.

С начала года к 27 октября потребительские цены выросли на 5,11%, с начала месяца — на 0,79%. Средняя стоимость автомобильного бензина повысилась на 0,4% за отчетный период, дизельное топливо подорожало на 0,5%.

В прошлую пятницу Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 16,5%, хотя многие ожидали, что она останется без изменения. ЦБ отметил, что устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания.

