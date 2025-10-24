Банк России снизил ключевую ставку до 16,5%

Банк России снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 16,5% годовых, по итогам октябрьского заседания, говорится в сообщении регулятора. Аналитики разделились во мнении относительно прогнозов по ставке.

Совет директоров Банка России 24 октября 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16,50% годовых. Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания.

Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. В базовом сценарии это в том числе предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,0–15,0% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–5,0% в 2026 году. Повышение прогноза на 2026 год связано с действием разовых проинфляционных факторов. Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.

Комментарий Михаила Зельцера, эксперта БКС Мир инвестиций:

«Пограничное решение между паузой и снижением на 100 б.п. С одной стороны, факторов для сильного секвестра не было — геополитическое обострение, повышение налогов и ускорение инфляции, а с другой — замедление экономики, падение рынка акций и чрезмерно крепкий рубль. И регулятор решил поддержать таким образом. Мы ожидали сохранение 17%, а 16% в декабре. Видимо, на последнем заседании в 2025 г. будет еще -50 б.п.

Реакция инструментов на решение ЦБ:

Акции. Индекс МосБиржи на фоне эскалации очень волатилен: после эмоциональных непродолжительных скачков вверх регулярно падает на трендовую поддержку по локальным минимумам 2022–2024 гг., но постоянно пытается отбиться — район 2580 п. Геополитическая неопределенность сохраняется, но в ценах упавших бумаг была ставка 17%. На фоне принятых 16,5% вероятна стабилизация бенчмарка на текущих с попыткой лишь частичной компенсации потерь, поскольку сигнал ЦБ остается умеренно жестким.

В бенчмарке остался санкционный верхний гэп над 2650 п., при ровном фоне этот уровень может стать ориентиром до конца месяца. По сентименту — на рынке много оправданного скептицизма, но в такие моменты обычно и появляется надежда. Долгосрочный таргет индекса в 3300 п. может быть реализован лишь при реальном геополитическом и монетарном прогрессе.

Облигации. Индекс гособлигаций RGBI встретил вердикт ЦБ на уровнях лета, область 114 п., а с прошлого сентябрьского заседания регулятора бенчмарк ОФЗ упал на 6%. Ставки долгового рынка выглядят привлекательно под долгосрочную перспективу — переоценка наверняка продолжится, отмечается рекордный спрос со стороны институциональных инвесторов. Доходность бондов на годовом треке, за счет роста тела инструментов, может быть выше банковских вкладов.

Рубль. Относительная устойчивость курса к фактору острой геополитики обусловлена действием фискальных и монетарных факторов. Вызванная ростом налогов и ускорением годовой инфляции жесткость ДКП априори за нацвалюту. Пока курс доллара ниже 82, евро под 95, а юань дешевле 11,5. До конца года, учитывая перспективы монетарного смягчения и необходимость сокращения дефицита бюджета, а также уменьшение экспортной выручки, курсы инвалют видятся значительно выше текущих — доллар над 85 и ближе к 90, евро снова на 100 и выше, юань опять над 12.

Вклады и кредиты. Доходности ссудно-депозитного рынка следуют за ставкой фондирования. Иногда коммерческие ставки даже обгоняют на спуске/падении ключевую ставку ЦБ. Однако, если ранее были завышенные ожидания, то банки корректируют избыточный оптимизм. Сейчас снижение средних ставок во вкладах замедлилось — в топ-10 банков по 15,45%, а кое-где отмечается повышение доходностей. При ускорении мягкого цикла ЦБ кредитные организации также подстроятся — активное снижение депозитных ставок может возобновиться в начале 2026 г., тогда же и кредитные ресурсы станут доступнее».

В 3к25 текущий рост цен с поправкой на сезонность увеличился до 6,4% в пересчете на год после 4,4% в 2к25. Аналогичный показатель базовой инфляции составил 4,3% после 4,4% в предыдущем квартале. Большинство устойчивых показателей инфляции находится в диапазоне 4–6% в пересчете на год. Годовая инфляция, по оценке на 20 октября, составила 8,2% и по итогам 2025 года ожидается в диапазоне 6,5–7,0%.

На повышение текущих темпов роста цен значимо повлияли разовые факторы. Среди них рост стоимости моторного топлива и более быстрое удорожание плодоовощной продукции, чем обычно в осенние месяцы. Ценовая динамика остается неоднородной по компонентам потребительской корзины.

Инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.

По оценке Банка России, в конце 2025 и начале 2026 года текущее инфляционное давление временно усилится под действием ряда факторов, в том числе связанных с подстройкой цен и реакцией инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС. По мере исчерпания их влияния дезинфляция продолжится. Этому будут способствовать жесткие денежно-кредитные условия.

Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается. Оперативные данные и опросные индикаторы свидетельствуют о замедлении роста общей экономической активности в 3к25, который остается положительным. Динамика деловой активности неоднородна по отраслям. Значительное охлаждение наблюдается в отраслях, ориентированных на внешний спрос. Внутренний спрос поддерживается ростом доходов населения и бюджетными расходами. Рост потребительской активности несколько ускорился.

Сохраняется напряженность на рынке труда. Зарплаты растут медленнее, чем в 2024 году, но темпы их повышения пока опережают рост производительности труда. Безработица находится на исторических минимумах. При этом, по данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, постепенно сокращается.

Денежно-кредитные условия в целом остаются жесткими. В августе – сентябре кредитные и депозитные ставки продолжили подстройку к уже реализованному смягчению денежно-кредитной политики. С середины сентября ставки денежного и долгового рынков выросли, отражая пересмотр вверх ожиданий участников рынка по дальнейшей траектории ключевой ставки. В реальном выражении процентные ставки за последние месяцы значимо не изменились. Неценовые условия банковского кредитования по-прежнему жесткие.

Сохраняется высокая склонность домашних хозяйств к сбережению. Рост портфеля розничных кредитов в целом умеренный. В 2п25 корпоративное кредитование растет заметно быстрее, чем в 1п25. Прогноз по росту требований к экономике в текущем году повышен до 8–11%.

Проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Основные проинфляционные риски связаны с более длительным сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высоких инфляционных ожиданий, эффектами от повышения НДС, а также с ухудшением условий внешней торговли. Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля. Значимым фактором неопределенности остается геополитическая напряженность. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.

Банк России исходит из объявленных параметров бюджетной политики. Дезинфляционное влияние бюджета 2025 года будет существенно меньше, чем ожидалось ранее. На среднесрочном горизонте бюджетная политика будет способствовать замедлению инфляции. В случае изменения параметров бюджетной политики может потребоваться корректировка проводимой денежно-кредитной политики.

По итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 24 октября 2025 года Банк России обновил среднесрочный прогноз.

6 ноября 2025 года Банк России опубликует Резюме обсуждения ключевой ставки и Комментарий к среднесрочному прогнозу.

