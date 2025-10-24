Мнение аналитиков БКС. Банк России снизил ключевую ставку до 16,5% — что делать?

Сегодня на заседании Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта, до 16,5%. Денежные рынки закладывали снижение на 0,5 п.п. — нейтральное влияние.

Главное

• Решение не стало сюрпризом — денежный рынок ожидал именно такого снижения.

• Мультипликатор Р/Е Индекса МосБиржи 4,2х — справедливая оценка акций на фоне геополитических рисков.

• Длинные ОФЗ с фиксированным купоном — главные бенефициары решения.

• Долгосрочные продукты с фиксацией высокой ставки надолго — наш выбор.

Снижение ключевой ставки — драйвер для роста облигаций

Банк России не стал делать паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), но уменьшил шаг до 0,5 п.п., в итоге ставка 16,5%, денежный рынок закладывал именно такое снижение. Несмотря на высокие темпы роста зарплат и динамику инфляции, регулятор обратил внимание на снижение экономической активности и замедление темпов кредитования.

От снижения ставки в первую очередь выигрывают длинные облигации с фиксированной доходностью. Высоконадежные длинные ОФЗ перед заседанием предлагали порядка 14,5–15% к погашению — необоснованно много для ключевой в 16,5%, значит, в ближайшее время цены на такие инструменты должны расти. В облигациях 2-го эшелона (кредитный рейтинг А и ниже) можно зафиксировать еще большую доходность и тем самым обогнать рынок. Ставки денежного рынка в ближайшем будущем должны снизиться, что делает длинные облигации с фиксированным купоном лучшими из лучших.

Геополитика за прошедший месяц несколько раз развернула рынок акций, ожидаем сохранения волатильности из-за геополитики. Мультипликатор Р/Е индекса МосБиржи торгуется на уровне 4,2х. Дисконт более 30% к историческим средним, на наш взгляд, образовался по большей части из-за условий жесткой денежно-кредитной политики, а геополитика, скорее, больше сказывается на настроениях инвесторов, чем на инвестиционной привлекательности российского бизнеса.

Мультипликатор Р/Е в размере 4,2х соответствует доходности по акциям около 24%, тем временем доходности длинных ОФЗ к погашению находятся в диапазоне 14,5–15%. Исторически доходность в акциях была в 2 раза выше, чем в облигациях, поэтому акции должны быть в портфеле из-за дисконта и ожиданий снижения ключевой ставки, но их вес должен быть снижен.

В октябре рубль продолжил проявлять завидную устойчивость, тем не менее снижение ключевой ставки может негативно сказаться на его курсе, но считаем открывать валютные позиции следует при курсе рубля 80 руб. за доллар США и ниже.

Высокая альфа — возможности для опережающего роста

В условиях обозначенных рисков важно быстро реагировать на изменчивую конъюнктуру рынка. Мастерство управляющего отражается в коэффициенте альфа. Наши портфели и в акциях, и в облигациях стабильно обгоняют рынок и формируют положительные альфа-коэффициенты: портфель в акциях +15%, портфель облигаций + 7%.

В нашем портфеле краткосрочных фаворитов сейчас шесть бумаг из семи — акции компаний, ориентированных на внутренний рынок. При этом некоторые из них (Т-Технологии, Яндекс, ЕвроТранс) имеют высокие бета — коэффициенты, которые позволят бумагам расти опережающими рынок темпами.

В облигациях ожидаем дальнейшее снижение доходностей длинных, свыше 10 лет, ОФЗ на горизонте 12 месяцев до 11%. Интерес, по нашему мнению, представляют длинные (10+ лет) ОФЗ с доходностью около 14%: бумаги можно выбрать из нашей подборки Топ ОФЗ или подключиться к стратегии автоследования ОФЗ 2х, потенциальный доход ~30% за год (купон + переоценка тела — см. пример по ссылке).

Корпоративные облигации на 1–3 года с высокой фиксированной доходностью и адекватным кредитным качеством можно покупать уже сейчас, например АБЗ-1 002P-03 и Полипласт П02-БО-05 с YTM 20%+ на 2 года, о других бумагах подробнее в нашем портфеле облигаций.

Готовое решение — наши топ-продукты под снижение ставки

ПИФ «БКС Российские Акции» — в портфеле ценные бумаги крупных и недооцененных компаний РФ с наибольшим потенциалом роста. Кроме того, реинвестирование дивидендов обратно в фонд позволяет дополнительно улучшить результат портфеля. Потенциальная доходность — до 37% на горизонте 1 года.

Стратегия автоследования «Формула дохода» — инвестирует в акции, облигации и золото. Стратегия позволяет зарабатывать в любых рыночных условиях за счет грамотного управления весами классов активов. Аналитики БКС отбирают проверенные временем акции и облигации, которые исторически опережают рынок и имеют сильный потенциал роста. Потенциальная доходность — до 33% на горизонте 1 года.

БПИФ «Валютные облигации с выплатой дохода» — биржевой фонд, следующий за Индексом МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях. Подходит тем, кто хочет инвестировать в инструменты в валюте и защититься от санкционных рисков. Потенциальная доходность — до 25% на горизонте 1 года (17% — прогнозируемое аналитиками БКС ослабление рубля к китайскому юаню на горизонте 1 года, 8% — купоны в валюте и рост тела облигаций).

