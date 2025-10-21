Выбор БКС — портфель акций фаворитов и аутсайдеров. 21 октября 2025

Комментарий по рынку

В ближайшее время рынок может снова столкнуться с ростом волатильности. Инвесторы ждут конкретики по возможным очным переговорам глав РФ и США и будут остро реагировать на любые новости на эту тему. Кроме того, впереди заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, на котором также вполне возможны сюрпризы не только в решении, но и в риторике.

Актуальный состав портфеля

• Фавориты: НОВАТЭК (NVTK), ИКС 5 (Х5), ВТБ (VTBR), Т-Технологии (T), Яндекс (YDEX), ЛУКОЙЛ (LKOH), ЕвроТранс (EUTR).

• Аутсайдеры: Сегежа Групп (SGZH), Группа Позитив (POSI), Московская биржа (MOEX), Татнефть-ап (TATNP), АЛРОСА (ALRS), ФСК–Россети (FEES), РусГидро (HYDR).

Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты снизились на 4%, корзина аутсайдеров упала на 5%, а Индекс МосБиржи просел на 1%.

Краткосрочные фавориты: причины для покупки

Впереди наметился новый значимый катализатор, способный оказать положительное влияние на рыночную стоимость компании. С проекта «Арктик СПГ — 2», согласно данным из открытых источников, была отгружена десятая партия сжиженного природного газа (СПГ). Таким образом, логистическая цепочка по реализации СПГ в рамках данного проекта функционирует даже в условиях рисков вторичных санкций для потребителей.

В операционных результатах за III квартал позитивный эффект увеличения поставок с «Арктик СПГ — 2 еще не отражен, но в последующих отчетностях мы ожидаем увидеть первые подтверждения роста отгрузок. В скором времени участники рынка могут начать пересматривать свои прогнозы в отношении перспектив роста финансовых показателей компании в условиях наращивания объемов продаж СПГ, а также сезонного роста цен на газ на международных рынках в зимний сезон.

В ближайшее время акции ЛУКОЙЛа могут выглядеть сильнее рынка, чему будет способствовать ряд утвержденных корпоративных решений. В скором времени ожидается погашение квазиказначейского пакета в 76 млн штук (эквивалентно 11% уставного капитала), в рамках которого может быть установлена цена выкупа.

Позитивным фактором также стал пересмотр методологии формирования дивидендной базы — из расчета были исключены расходы на программу обратного выкупа акций на сумму 654 млрд руб., что привело к существенному увеличению объема средств, доступных для распределения.

Прогнозируемый нами промежуточный дивидендный платеж по итогам I полугодия составляет 352 руб. на одну акцию, что соответствует дивдоходности в 6%. Применение для расчета дивидендов показателя свободного денежного потока (FCF), в отличие от общепринятого в секторе норматива выплат от чистой прибыли по МСФО, формирует предпосылки для сохранения одного из наиболее высоких уровней дивдоходности в отрасли.

ЕвроТранс продолжает модернизировать свою стратегию в сторону диверсификации бизнеса с упором на высокомаржинальные сегменты. Перестройка операционной модели уже нашла отражение в итогах I полугодия 2025 г. Выручка увеличилась на 30%, EBITDA — на 49%, чистая прибыль — на 45%.

Утвержденный дивиденд за второй квартал в размере 8,18 руб./акц. обеспечивает дивдоходность на уровне 6%. На основании прогнозных показателей чистой прибыли, представленных руководством компании на 2025 г., совокупный объем дивидендов за III и IV кварталы может достичь 32,7 руб./акц., что предполагает потенциальную дивдоходность за II полугодие 2025 г. в районе 24%.

Несмотря на относительно высокий уровень долговой нагрузки (соотношение «Чистый долг/EBITDA» 2,8x), акции ЕвроТранса остаются привлекательными для инвестирования на фоне фундаментальной недооценки и одними из самых высоких на рынке показателей дивидендной доходности.

ВТБ существенно выигрывает от снижения ставок. Чистая процентная маржа в последние месяцы уже выросла (с 0,9% до 1,3–1,5% за I полугодие 2025 г.) и обладает потенциалом для увеличения до 2% к концу 2025 г., а в следующем году ожидаем маржу около 2,4%.

Поддержку чистой прибыли в 2026 г. должна оказать и утилизация отложенного налогового актива. Согласно стратегии ВТБ, фокус банка направлен на масштабирование розничного бизнеса, который традиционно более рентабелен. Возврат к выплате дивидендов также укрепит инвестиционный кейс. Банк торгуется с мультипликатором P/BV всего 0,2х, что может указывать на его существенную недооценку.

Т-Технологии продолжают наращивать масштабы бизнеса. Прогноз банка на 2025 г. предполагает рост чистой прибыли на 40% при ROE около 30%, что мы считаем достижимым результатом, учитывая рост прибыли на 65% год к году за I полугодие 2025 г. по МСФО.

Фокус на розницу обеспечивает банку высокую рентабельность и частично защищает от высокой ключевой ставки, а смягчение с 1 сентября регулирования по необеспеченным кредитам позволит банку активнее наращивать эту категорию кредитного портфеля, что может отразиться на результатах будущих кварталов.

P/E по нашему прогнозу прибыли на 2025 г. составляет 4,8х против исторического среднего 9,3х, что невысоко для активно развивающегося бизнеса в финансовом секторе.

27 октября планируется публикация отчетности по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2025 г. Прогнозируем улучшение рентабельности по EBITDA после снижения в I полугодии из-за однократных расходов на персонал в I квартале и неденежного эффекта от выкупа доли нидерландской Х5 во II квартале. Ожидаем выплаты промежуточных дивидендов до конца 2025 г. размером 300 руб. на акцию, что составит около 12% дивдоходности к текущей цене.

Считаем, что реакция рынка на повышение прогноза капзатрат была избыточна. Отмечаем необоснованно сильное снижение котировок за последний месяц. Бумага показала себя хуже рынка, снизившись на 9% против 3% у Индекса МосБиржи.

Яндекс — сильная растущая компания, которая сохраняет высокие темпы роста выручки: во II квартале показатель увеличился на 33% год к году. Во II полугодии 2025 г. также ожидается хорошая динамика финансовых результатов, а долгосрочные перспективы компании остаются привлекательными. Акции торгуются с мультипликаторами EV/EBITDA 6х и P/E 13х, что считается низким уровнем для быстрорастущей компании.

Долговая нагрузка у Яндекса невысокая — 0,3х по соотношению Чистый долг/EBITDA в 2024 г. Компания сохраняет положительную рентабельность чистой прибыли, что уменьшает влияние высоких процентных ставок.

Краткосрочные аутсайдеры: причины для продажи

Компания по-прежнему находится под давлением от сложной экономической ситуации на рынке пиломатериалов (спрос, цены). Отчетность Сегежи за III квартал 2025 г., которую мы ожидаем во второй половине ноября, скорее всего, не покажет заметного улучшения результатов. Таким образом, убыток и сохраняющийся существенный долг с процентными расходами могут затруднить выход компании из сложного финансового положения.

Полагаем, что краткосрочно Позитив будет торговаться хуже рынка из-за сложностей, с которыми столкнулись разработчики ПО в сегменте B2B из-за жесткой монетарной политики ЦБ. Пока мы не видим перспектив для разворота негативного тренда, хотя контроль над издержками и выход новых продуктов позволит компании закончить год лучше, чем прошлый.

Рынок ждет окончательных решений по увеличению налоговой нагрузки на сектор ИТ с 2026 г. Пока за I полугодие 2025 г. убыток составил 5 млрд руб. Возможно, к концу 2025 г. финансовые показатели улучшатся, однако полагаем, что краткосрочно котировки будут отставать от индекса.

Понижение ключевой ставки приводит к падению процентных доходов биржи, что еще больше усугубляется снижением клиентских остатков на счетах. По нашим прогнозам, 2024 г. был рекордным по чистой прибыли, а в 2025 г. и далее мы увидим ее снижение. Отмечаем фокус компании на комиссионных доходах, но в ближайшей перспективе они не смогут компенсировать падение процентной выручки.

При этом операционные издержки растут опережающими темпами: во II квартале административные расходы повысились на 40% в годовом выражении. Сокращение доходов при одновременном росте затрат создают негативный операционный рычаг и приводят к снижению чистой прибыли.

По результатам I полугодия Татнефть показала отрицательную динамику ключевых финансовых показателей в годовом исчислении под влиянием ряда негативных факторов (снижение мировых цен на нефть, укрепление курса российской валюты, а также увеличение налога на прибыль).

Совет директоров принял решение отойти от применяемого ранее коэффициента выплаты дивидендов в 75% чистой прибыли и снизил его до 50%. Объявленный размер дивидендов за I полугодие 2025 г. составил 14,35 руб./акц. с дивидендной доходностью 2–3%, что стало одним из самых низких значений в нефтегазовом секторе. Мы ждем пересмотра участниками рынка ожиданий по предстоящим дивидендам в текущем году, что будет оказывать дополнительное давление на котировки.

На фоне продолжающегося кризиса в отрасли сохраняем «Негативный» взгляд на компанию. За последнюю неделю индекс цен на алмазы продолжил падать и сократился на 0,2%. На этом фоне мультипликатор Р/Е торгуется выше 20х против исторических 7х. По нашим оценкам, в ближайшее время нет перспектив роста прибыли компании кроме ослабления курса, поэтому нормализация мультипликаторов возможна в основном за счет падения котировок акций.

Пока правительство, видимо, оставляет точечные решения касательно дивидендов у ФСК–Россети и РусГидро. Подтверждение планов относительно значительных инвестиций в ближайшие годы негативно для компаний. Например, глава ФСК–Россети ожидает, что инвестиции в 2026 г. останутся на рекордном уровне 2025 г.

Инвестидеи

Лонг Промомед — мы подтверждаем топ-идею с ожидаемой доходностью 10% к концу ноября. Следующая важная операционная отчетность, за III квартал, выйдет 18 ноября. Промомед продолжает радовать высокими темпами роста выручки. Прогнозы на II полугодие также достаточно оптимистичны — компания по-прежнему ждет высокий рост за год благодаря вводу новых лекарственных препаратов. Читайте подробнее.

Лонг НОВАТЭК — причины покупать:

1) Операционная статистика НОВАТЭКа за IV квартал может показать рост производства природного газа за счет вклада проекта «Арктик СПГ — 2».

2) Видим перспективу повышения рублевой экспортной цены на газ к концу года как за счет увеличения европейских котировок в отопительный сезон, так и ожидаемого ослабления рубля, а также зимний период поддерживает потребление газа в мире. Читайте подробнее.

Лонг ЕвроТранс — менеджмент пересмотрел в большую сторону прогнозы на 2025–2027 гг. Компания выплатила дивиденд за II квартал 2025 г., который оказался почти на 90% выше год к году, — в скором времени можно ожидать информацию по дивидендам и за III квартал, которые также могут сильно превзойти значение предыдущего года. Этому может поспособствовать напряженная ситуация на топливном рынке в России на фоне перебоев с поставками у конкурентов. Читайте подробнее.

Парные идеи

Лонг НЛМК / Шорт ММК — на фоне октябрьского падения на горячекатаный прокат прибыль ММК уменьшилась более чем в два раза. На этом фоне спотовый Р/Е компании составил выше 20х против исторических 6,6х. При дальнейшем падении цен на сталь еще на 3% чистая рентабельность ММК будет околонулевая.

НЛМК менее чувствителен к падению цен, ввиду большей вертикальной интеграции и экспортоориентированности (в сценарии дальнейшего падения цен на 3% чистая рентабельность останется положительной на уровне 7%).

НЛМК больше других выиграет от потенциально возможного ослабления рубля, при этом ММК на ослабление национальной валюты будет реагировать медленнее. Ожидаем доходность идеи 12% в течение 3 месяцев. Подробнее читайте в отчете.

¹ ООО СК «БКС Страхование Жизни». Рейтинг финансовой надёжности «Эксперт РА» ruA-, прогноз по рейтингу стабильный. Лицензии Банка России: СЖ № 4365, СЛ № 4365 от 01.11.2018. Без ограничения срока действия. Данный продукт не имеет отношения к услугам по открытию банковских счетов и приему вкладов, а также на него не распространяется система страхования вкладов. ООО «Компания БКС» не является страховщиком, а является агентом страховщика ООО СК «БКС Страхование жизни». Более подробно с условиями страхования по данной программе вы можете ознакомиться на сайте. Выплата производится согласно условиям страхования. Полные условия страхования доступны на сайте. Средства, вложенные в программу, не подлежат разделу при разводе, конфискации, аресту, а также не могут быть заблокированы в результате приостановления операций по банковскому счету. Договор страхования, а также денежные средства, являющиеся страховой премией по такому договору, не подлежат разделу при разводе за отсутствием правовых оснований для этого. При этом возможны исключения, предусмотренные ст. 34, 36, 40 Семейного кодекса РФ, в отношении имущественных прав требования и выплат, вытекающих из договора страхования. Согласно действующему таможенному, уголовному, административному законодательству, а также законодательству об авторских правах, договор страхования и денежные средства, являющиеся страховой премией по такому договору, не могут являться объектом конфискации. Арест договора страхования или средств, являющихся страховой премией по такому договору, нереализуем за отсутствием правовых оснований. При этом арест может быть наложен на имущественные права требования, вытекающие из договора страхования. Договор страхования не подразумевает открытие специального счета страхователя в банке, в связи с чем такой договор страхования, а также средства, являющиеся страховой премией по такому договору, не могут являться объектом приостановления операций по банковскому счету. Согласно условиям страхования, подразумевается участие в инвестиционном доходе страховщика. Страхователь и/или застрахованное лицо не приобретают инвестиционные активы. Доход от инвестиционного фонда не гарантирован, зависит от динамики базового актива, выплачивается при наличии. Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют успешность инвестирования в будущем. Базовыми активами выступают акции и иные ценные бумаги. Выплата производится поименованным выгодоприобретателям. Если в договоре страхования не названо в качестве выгодоприобретателя другое лицо, в случае смерти застрахованного лица выгодоприобретателями признаются наследники застрахованного лица. Возможны исключения и ограничения, согласно ст. 1149 «Право на обязательную долю в наследстве» ГК РФ. Сроки произведения выплаты, а также полные условия страхования доступны на сайте. В случае отличия страхователя от застрахованного лица, получателем ДИД является страхователь, а в случае смерти страхователя застрахованный, если иное не указано в договоре страхования. Под 100% защитой капитала понимается, что при дожитии до даты окончания действия договора страхования жизни выплачивается 100% страховой суммы по риску «дожитие». В случае досрочного расторжения договора, выплате подлежит Выкупная сумма, величина которой может быть меньше величины уплаченных страховых взносов. ² Услуга «Автоследование» в соответствии со стратегией предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций «Тактический выбор Лонг» оказывается ООО «Компания БКС».