Отчет ЭЛ5-Энерго за 9 месяцев 2025

ЭЛ5-Энерго опубликовала финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2025 г.

Ключевые показатели

- Чистая прибыль компании за 9 месяцев 2025 г. составила 3,83 млрд руб. против 3,68 млрд руб. годом ранее (+3,9% год к году (г/г)).

- Выручка увеличилась до 57,8 млрд руб. (+19,8% г/г).

- Показатель EBITDA составил 12,19 млрд руб. (+ 22%).

- Чистый долг уменьшился до уровня 19 млрд руб. (-24,9%).

Подробнее

Выручка за 9 месяцев 2025 г. увеличилась на 20% к аналогичному периоду прошлого года, прежде всего по следующим причинам:

Рост выручки от продажи электроэнергии на 23% по причине более высоких рыночных цен РСВ и индексации тарифов на электроэнергию по регулируемым договорам, а также увеличения объемов продаж электроэнергии.

Рост выручки от продажи мощности на 14% в основном за счет повышения доходов в рамках КОМ, ДПМ ВИЭ и КОММод в условиях возросшей доходности ОФЗ, инфляции, а также индексации регулируемых тарифов.

Рост выручки от продажи теплоэнергии на 14% благодаря индексации регулируемых тарифов и увеличению доли теплоэнергии, реализуемой по более высоким свободным нерегулируемым ценам.

Показатель EBITDA вырос на 22% за счет увеличения маржинальной прибыли от продажи мощности, электроэнергии и тепла благодаря более высокому росту выручки по сравнению с постоянными расходами, в особенности на эксплуатацию и ремонт, несмотря на увеличение переменных расходов на 23%, прежде всего из-за ежегодной индексации оптовых цен на газ.

Показатель EBIT вырос на 5% из-за существенного увеличения амортизационных отчислений вслед за вводами новых основных средств и пересмотром сроков полезного использования, а также «эффекта высокой базы» показателя за аналогичный период 2024 г., когда было произведено частичное восстановление резервов по сомнительным долгам.

Чистая прибыль увеличилась на 4% под влиянием разнонаправленной динамики чистых финансовых расходов, которые снизились на 3% за счет снижения уровня чистого долга и динамики налоговых отчислений, выросших на 35% из-за повышения ставки налога на прибыль.

Чистый долг уменьшился до уровня 19 млрд руб. на конец III квартала 2025 г., или на 25% по сравнению с началом года. Компания продолжила демонстрировать сильный положительный свободный денежный поток, который направлялся на снижение долга в соответствии с финансовой стратегией.

Операционные показатели

Полезный отпуск электроэнергии вырос почти на 7% по итогам 9 месяцев 2025 г. относительно аналогичного периода прошлого года. Положительно на показатель повлияла высокая загрузка Конаковской ГРЭС со стороны системного оператора, а также «эффект низкой базы» сопоставимого периода прошлого года из-за плановых капитальных ремонтов ПГУ на Невинномысской и Среднеуральской ГРЭС. Отрицательно на показатель повлияло общее падение спроса на электроэнергию в регионах присутствия компании, а также снижение выработки ВЭС компании.

Продажи электроэнергии увеличились на 6% относительно аналогичного периода прошлого года, в основном благодаря положительной динамике полезного отпуска электроэнергии.

Продажи тепла остались практически неизменными: рост отпуска в адрес промышленных потребителей был скомпенсирован снижением отпуска в адрес населения по причине более высоких средних температур в течение отопительного периода 9 месяцев 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

