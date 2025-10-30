Отчет ЭЛ5-Энерго за 9 месяцев 2025

ЭЛ5-Энерго опубликовала финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2025 г.
- Чистая прибыль компании за 9 месяцев 2025 г. составила 3,83 млрд руб. против 3,68 млрд руб. годом ранее (+3,9% год к году (г/г)).
- Выручка увеличилась до 57,8 млрд руб. (+19,8% г/г).
- Показатель EBITDA составил 12,19 млрд руб. (+ 22%).
- Чистый долг уменьшился до уровня 19 млрд руб. (-24,9%).
Выручка за 9 месяцев 2025 г. увеличилась на 20% к аналогичному периоду прошлого года, прежде всего по следующим причинам:
Показатель EBITDA вырос на 22% за счет увеличения маржинальной прибыли от продажи мощности, электроэнергии и тепла благодаря более высокому росту выручки по сравнению с постоянными расходами, в особенности на эксплуатацию и ремонт, несмотря на увеличение переменных расходов на 23%, прежде всего из-за ежегодной индексации оптовых цен на газ.
Показатель EBIT вырос на 5% из-за существенного увеличения амортизационных отчислений вслед за вводами новых основных средств и пересмотром сроков полезного использования, а также «эффекта высокой базы» показателя за аналогичный период 2024 г., когда было произведено частичное восстановление резервов по сомнительным долгам.
Чистая прибыль увеличилась на 4% под влиянием разнонаправленной динамики чистых финансовых расходов, которые снизились на 3% за счет снижения уровня чистого долга и динамики налоговых отчислений, выросших на 35% из-за повышения ставки налога на прибыль.
Чистый долг уменьшился до уровня 19 млрд руб. на конец III квартала 2025 г., или на 25% по сравнению с началом года. Компания продолжила демонстрировать сильный положительный свободный денежный поток, который направлялся на снижение долга в соответствии с финансовой стратегией.
Полезный отпуск электроэнергии вырос почти на 7% по итогам 9 месяцев 2025 г. относительно аналогичного периода прошлого года. Положительно на показатель повлияла высокая загрузка Конаковской ГРЭС со стороны системного оператора, а также «эффект низкой базы» сопоставимого периода прошлого года из-за плановых капитальных ремонтов ПГУ на Невинномысской и Среднеуральской ГРЭС. Отрицательно на показатель повлияло общее падение спроса на электроэнергию в регионах присутствия компании, а также снижение выработки ВЭС компании.
Продажи электроэнергии увеличились на 6% относительно аналогичного периода прошлого года, в основном благодаря положительной динамике полезного отпуска электроэнергии.
Продажи тепла остались практически неизменными: рост отпуска в адрес промышленных потребителей был скомпенсирован снижением отпуска в адрес населения по причине более высоких средних температур в течение отопительного периода 9 месяцев 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
БКС Мир инвестиций
